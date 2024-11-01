Pradas reconoce "de su puño y letra" la nota sobre el Es-Alert que dio en el Cecopi de la dana al jefe de Emergencias

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#2
Tunguska08Chelyabinsk13
*
Con la zurda y con anestesia local...
PD: Ah vale que lo admite, que no hace falta hacer el paripe para querer escaquearse.
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#1
MPPC
Como para fiarse de lo que dice esta gentuza, como si fuera la primera vez que han mentido.
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PD: Ah vale que lo admite, que no hace falta hacer el paripe para querer escaquearse.