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Pradas reconoce "de su puño y letra" la nota sobre el Es-Alert que dio en el Cecopi de la dana al jefe de Emergencias

Pradas reconoce "de su puño y letra" la nota sobre el Es-Alert que dio en el Cecopi de la dana al jefe de Emergencias

La defensa de la exconsellera pide que se suspenda la prueba caligráfica acordada por la jueza

| etiquetas: valencia , dana , mazón
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2 comentarios
6 1 0 K 87 actualidad
#2 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Con la zurda y con anestesia local...

PD: Ah vale que lo admite, que no hace falta hacer el paripe para querer escaquearse.
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#1 MPPC
Como para fiarse de lo que dice esta gentuza, como si fuera la primera vez que han mentido.
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menéame