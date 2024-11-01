Pradas pidió a los técnicos del Cecopi que se cambiara el Es-Alert en valenciano por los “acentos”

“Nos hacen cambiar cosas por el tema lingüístico, por los acentos y demás”, ha afirmado Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias y testigo clave de la causa, según infiorman a este diario varias fuentes conocedoras de la testifical. Pradas y Mompó pidieron que se quitara el acento a València, que se cambiara “aquest” por “este” y “tipus” por “tipo”, según ha declarado el testigo
O, igual llamadme paranoico, es que como intención final, intentan aniquilar nuestra lengua para imponer la suya "superior" como sea, aunque en el fondo sean unos cobardes acomplejados ante lo anglo.
Lo del valenciano es testimonial pero más sensacionalista.
Por otro lado, tal como ha informado elDiario.es, el largo debate en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) también propició que se retrasara el Es-Alert. Pradas expresó sus dudas, en términos jurídicos, por el empleo en el primer borrador del término “permanezcan”, que la consellera “interpreta como un confinamiento”.
