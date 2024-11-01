edición general
20 meneos
42 clics
Pradas pidió a los técnicos del Cecopi que se cambiara el Es-Alert en valenciano por los “acentos”

Pradas pidió a los técnicos del Cecopi que se cambiara el Es-Alert en valenciano por los “acentos”

“Nos hacen cambiar cosas por el tema lingüístico, por los acentos y demás”, ha afirmado Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias y testigo clave de la causa, según infiorman a este diario varias fuentes conocedoras de la testifical. Pradas y Mompó pidieron que se quitara el acento a València, que se cambiara “aquest” por “este” y “tipus” por “tipo”, según ha declarado el testigo

| etiquetas: mazón , dana , pp , corrupción , valencia , salomé pradas , es-alert
16 4 1 K 122 actualidad
8 comentarios
16 4 1 K 122 actualidad
Thornton #1 Thornton
Així, els ofegats van poder morir amb un millor ajust a les normes lingüístiques
3 K 32
#2 pirat
#1 Mes be a les desnormes...
2 K 15
#8 perej
#1 millor, millor...
0 K 11
#3 BurraPeideira_
Votar a subnormales cuesta vidas. No tantas como a psicópatas (7291), pero demasiadas como para que vuelva a pasar.
1 K 29
ElRelojero #4 ElRelojero
Tienen que pisar la cárcel, no hay otra solución. Yo, que soy de Alicante, lo de la Dana no me pilló y estoy indignado, que si me cruzo al Mazón por la Explanada le digo asesino a su cara, los que sufrieron las pérdidas de familiares... no sé yo.
0 K 14
#5 pirat
Si los regres defienden contrariar las normas académicas en Valencià con otras inventadas, no se puede defender que no lo hagan con las demás lenguas como la castellana y así, alejándonos del consenso académico y científico, conseguir que no sirvan para entenderse.
O, igual llamadme paranoico, es que como intención final, intentan aniquilar nuestra lengua para imponer la suya "superior" como sea, aunque en el fondo sean unos cobardes acomplejados ante lo anglo.
1 K 12
#6 Abril_2025
El Diario hace hincapié en lo que le interesa, pero en realidad parece un problema burocrático.

Lo del valenciano es testimonial pero más sensacionalista.

Por otro lado, tal como ha informado elDiario.es, el largo debate en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) también propició que se retrasara el Es-Alert. Pradas expresó sus dudas, en términos jurídicos, por el empleo en el primer borrador del término “permanezcan”, que la consellera “interpreta como un confinamiento”.

…   » ver todo el comentario
0 K 11
nemeame #7 nemeame
Es que si le quitas el acento a Valencia la gente puede pensar que la alerta es para Méjico o que hablan de electrones y reacciones químicas. Reina la confusión :troll:
0 K 6

menéame