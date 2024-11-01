PP, Vox y Junts censuran la ley de Sumar para prohibir los despidos en empresas que se trasladan fuera de la UE

Además de la prohibición de despidos, la propuesta legislativa de Sumar defendida en tribuna por la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, obliga a las compañías a devolver las ayudas públicas recibidas en los cuatro años previos, aparte de permitir la participación de los sindicatos en las discusiones y acuerdos que se alcancen en los procesos de venta o transmisión de empresas y unidades productivas.
| etiquetas: pp , vox y junts , ley de sumar , prohibir los despidos , empresas fuera ue
Facilitando que se larguen empresas y abandonando a sus trabajadores.
Igual eso es lo que les fastidia más.
Y por supuesto a indemnizar adecuadamente a los trabajadores despedidos.