PP, Vox y Junts censuran la ley de Sumar para prohibir los despidos en empresas que se trasladan fuera de la UE

PP, Vox y Junts censuran la ley de Sumar para prohibir los despidos en empresas que se trasladan fuera de la UE

Además de la prohibición de despidos, la propuesta legislativa de Sumar defendida en tribuna por la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, obliga a las compañías a devolver las ayudas públicas recibidas en los cuatro años previos, aparte de permitir la participación de los sindicatos en las discusiones y acuerdos que se alcancen en los procesos de venta o transmisión de empresas y unidades productivas.

mente_en_desarrollo
Y así es como se preocupan por España los españoles muy españoles y mucho españoles (y por Cataluña los catalanes muy catalanes y mucho catalanes).

Facilitando que se larguen empresas y abandonando a sus trabajadores.
9
obmultimedia
La derecha como siempre mirando por la patronal y no por los trabajadores.
4
#7 Albarkas
#1 El problema es que hay muchos trabajadores que creen que no es así
0
#4 Marisadoro
... obliga a las compañías a devolver las ayudas públicas recibidas en los cuatro años previos

Igual eso es lo que les fastidia más.
1
fofito
Toda empresa que se marche al extranjero y haya percibido cualquier tipo de ayuda del cualquier organismo oficial del estado , comunidad , ayuntamiento o empresas del estado o participadas debería de estar obligada a justificaciones extraordinarias para admitir la deslocalización y en todo caso a devolver hasta el último céntimo. Incluso los intereses correspondientes a las cantidades y plazos.
Y por supuesto a indemnizar adecuadamente a los trabajadores despedidos.
1
Herrerii
Los patriotas fomentando la deslocalización de empresas
1
camvalf
#3 Es que la derecha de este país nunca a sido patriota por lo menos el concepto de patriotismo que mira siempre por el bien del país en todas sus vertientes. Su España es aquella que les facilita la vida sin importar lo que pase a la los españoles
0

