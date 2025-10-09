edición general
PP y Vox derogan la Ley de Memoria Histórica de Extremadura

Una exigencia de la ultraderecha extremeña al gobierno de María Guardiola tras aprobarse a comienzos de año un decreto ley de medidas fiscales al no tener presupuestos Rel: www.meneame.net/story/pp-vox-presentan-ley-concordia-castilla-leon-der

Gandark_S1rk #1 Gandark_S1rk
fascistas haciendo cosas de fascistas.
tienen mucho miedo de que se sepa que hizo el abuelito?
Milmariposas #2 Milmariposas
Recordad, extremeños, el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo.

mapadefosas.juntaex.es/#&provincia=&localidad=&tipo-fosa_0
obmultimedia #3 obmultimedia
Esta ley no es a nivel estatal?
