13146
clics
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
6326
clics
Un artista cuela en el Museo de Cera de Madrid esculturas de Ayuso y Almeida como ratas junto a Trump, a Netanyahu de muñeco diabólico y Milei como su perrito
7624
clics
César Calderón: anatomía de un mercenario político
4860
clics
Marta Flich despacha a Paco Marhuenda abruptamente y deja en evidencia su bulo en 'Directo al grano'
5042
clics
La viñeta: Rabia
más votadas
541
Francesca Albanese, el precio de la verdad
501
Alfonso Rueda dio 1,2 millones a dedo al sobrino del presidente del PP de A Coruña para montar dos festivales
388
El PP intenta culpar de los protocolos de cribado de cáncer de mama a Montero: "Hace 13 años que no soy consejera"
390
Sin aire, sin espacio y con mucha paciencia: relato del caos para coger el metro en Madrid (y no, no es algo puntual)
321
La Audiencia de Madrid anula la decisión del juez Peinado de abrir una pieza separada por malversación a Begoña Gómez
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
7
clics
PP y Vox derogan la Ley de Memoria Histórica de Extremadura
Una exigencia de la ultraderecha extremeña al gobierno de María Guardiola tras aprobarse a comienzos de año un decreto ley de medidas fiscales al no tener presupuestos Rel:
www.meneame.net/story/pp-vox-presentan-ley-concordia-castilla-leon-der
|
etiquetas:
:
pp
,
vox
,
memoria historica
,
concordia
7
0
0
K
95
actualidad
4 comentarios
7
0
0
K
95
actualidad
#1
Gandark_S1rk
fascistas haciendo cosas de fascistas.
tienen mucho miedo de que se sepa que hizo el abuelito?
3
K
35
#2
Milmariposas
Recordad, extremeños, el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo.
mapadefosas.juntaex.es/#&provincia=&localidad=&tipo-fosa_0
3
K
35
#4
keizal
#0
MIra por si acaso:
www.meneame.net/story/aprobada-rechazo-psoe-unidas-ley-extremena-conco
0
K
20
#3
obmultimedia
Esta ley no es a nivel estatal?
1
K
14
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
