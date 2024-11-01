PP y Vox derogan la ley balear de memoria histórica en Baleares y evocan a los "asesinados por las hordas rojas"

El archipiélago se suma a las Comunidades Autónomas que, gobernadas por populares y extrema derecha, ya han tumbado sus textos memorialistas, sustituidos en algunos casos por 'leyes de la concordia' que equiparan el franquismo con la democracia. Sí seguirá vigente la norma que ampara la exhumación de víctimas enterradas en las fosas de las islas