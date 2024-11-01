edición general
17 meneos
16 clics
PP y Vox derogan la ley balear de memoria histórica en Baleares y evocan a los "asesinados por las hordas rojas"

PP y Vox derogan la ley balear de memoria histórica en Baleares y evocan a los "asesinados por las hordas rojas"

El archipiélago se suma a las Comunidades Autónomas que, gobernadas por populares y extrema derecha, ya han tumbado sus textos memorialistas, sustituidos en algunos casos por 'leyes de la concordia' que equiparan el franquismo con la democracia. Sí seguirá vigente la norma que ampara la exhumación de víctimas enterradas en las fosas de las islas

| etiquetas: memoria historica , ultraderecha , fascismo
14 3 0 K 125 actualidad
8 comentarios
14 3 0 K 125 actualidad
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Equidistancia entre fascistas y antifascistas, entre golpistas y demócratas.

Qué triste.
4 K 71
makinavaja #6 makinavaja
#1 Para ellos no hay equidistancia siquiera.... por un lado "hordas rojas" y por el otro "glorioso movimiento nacional".... :-D :-D :-D
1 K 18
#5 concentrado
"Hordas rojas" que están en una cuneta a la cual no dejan acercarse a nadie
2 K 40
makinavaja #8 makinavaja
#5 ...disfrutando de la "época de extraordinaria placidez" que dicen.... :-D :-D :-D :-D :-D
0 K 12
karakol #4 karakol
Quieren disimularlo, pero el fascismo que llevan dentro es más fuerte que ellos y apenas rascas el barniz, finísimo barniz, demócrata que creen tener les sale por todas partes.

Afortunadamente, existe una ley jerárquicamente superior, así que esta fascistada solo sirve para retratarlos, aún más.
1 K 32
makinavaja #7 makinavaja
#4 No creo ni siquiera que quieran disimularlo... empiezan a ir a calzón quitado...
0 K 12
#2 laruladelnorte
. El archipiélago se suma así a las Comunidades Autónomas que, gobernadas por populares y extrema derecha, ya han tumbado sus textos memorialistas, sustituidos en algunos casos por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia.

O lo que viene siendo,equiparar a victimas con verdugos. :clap:
1 K 25
#3 KaBeKa
Harto del intento de dominio del relato. De verdad piensan que van a modificar la idea de lo ocurrido contando que todos fueron víctimas en la guerra civil, golpistas y demócratas a partes iguales.
Es como si te cuentan que los palestinos han sido igual de victimas que los israelitas...
0 K 11

menéame