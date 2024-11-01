edición general
PP y Vox celebran junto a la comunidad venezolana: "Ha llegado el momento de la libertad"

PP y Vox celebran junto a la comunidad venezolana: "Ha llegado el momento de la libertad"

Decenas de venezolanos se han concentrado este domingo en la plaza España de Zaragoza, entre vivas a Venezuela y a España, para aplaudir la intervención estadounidense en su país y la caída de Nicolás Maduro, en una convocatoria a la que se han sumado diversos representantes de PP y Vox, como la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, o la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, entre otros.

Comentarios destacados:    
rob #2 rob
Putos psicópatas traidores.
No les importaría entregar las Canarias con tal de poder seguir ejerciendo de perritos falderos.
6
Amoniaco #6 Amoniaco *
#3 #2 menos mal que estáis vosotros aqui para decirle a los venezolanos lo bien que estaban con maduro y lo mal que hicieron yéndose y ahora celebrando que lo hayan sacado a hostias.
Poco se habla de la buena gente española que está aquí abriendo los ojos a los traidores que prefieren vivir en el estranjero antes que estar celebrando la Navidad el 1 de octubre.
El novel de la paz ni para trump ni para machado, para vosotros.
3
Mark_ #9 Mark_
#6 pues no sé qué siguen haciendo en España, ahora que Maduro ya no está, supongo que estarán haciendo las maletas...¿no?
0
Amoniaco #16 Amoniaco
#9 que fácil. Los vertederos están llenos de gente rebuscando en latas algo que echarse a la boca. El salario la última vez que miré era de al menos que un dólar al mes, no hay pensión para jubilados, no hay infraestructura, están abandonas, hay muertos por la calle, los hospitales están en ruinas. Es un puto desastre, pero aquí estas tu para decirle a 8 millones de venezolanos que "no decíais que os ibais por muduro, ahora volveréis, o os ibais por gusto?"
0
Mark_ #17 Mark_ *
#16 no lo sé, son ellos los que lo están celebrando, no yo. A mi Maduro no me hace ni puta gracia, pero que Trump abra la veda para saltarse todos los tratados internacionales y encima lo vitoreen mucho menos.
0
Mangione #10 Mangione
#6 ¡Hola, traidor a la legalidad humana internacional! {0x1f44b}
2
#12 Suleiman
#6 No hay mas ciego que el que no quiere ver. No te enteras de una mierda, pero bueno, tampoco se te puede pedir mucho. Si te parece bien que un pais X porque simplemente quiere saquear otro, lo invada, quite el dictador y ponga a uno que le de a el la gana, tu concepto de democracia es bastante triste. Tenemos claros ejemplos donde se ha hecho esto y los resultados son devastadores. Que Maduro debería salir, de acuerdo, pero no de esta manera y poniendo a un títere para que tu pais sea saqueado, eso es no quererlo.
0
rob #13 rob
#6 Y a mi que me cuentas.
0
rob #15 rob
#4 Sí. #6 se va con ellos.
0
#7 Nastar
#2 esperate no aparezcan recursos en las canarias....:-D
1
JackNorte #1 JackNorte *
La libertad de Trump puede ser la esclaviotud para Venezuela, La libertad de Ayuso para Madrid es la muerte de 7291
A veces las descripciones y la realidad son dos cosas diferentes, una pandemia es mala una inepta irresponsable y criminal en pandemia es peor.
El futuro que viene tiene pinta de desarrollar esas aptitudes. Y hay quien lo celebra.
3
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Es de suponer que ya estarán sacando los billetes para Venezuela para escapar de esta dictadura comunista.
2
#3 Suleiman
Viven en una realidad paralela....
1
#5 candonga1
A la derecha, muy a la derecha, incluso más a la derecha que los gobernantes derechistas de la UE:

www.meneame.net/story/compartir-imprimir-venezuela-declaracion-alta-re
0
fofito #8 fofito
Para algunos solo hay libertad allí donde pueden mangonear.
0
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
Gente de fuera si o no?
0
Mangione #14 Mangione
Llamar "libertad" a que una potencia extranjera secuestre al presidente de tu país.

1984 es ahora.


