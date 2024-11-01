PP y Vox celebran junto a la comunidad venezolana: "Ha llegado el momento de la libertad"

Decenas de venezolanos se han concentrado este domingo en la plaza España de Zaragoza, entre vivas a Venezuela y a España, para aplaudir la intervención estadounidense en su país y la caída de Nicolás Maduro, en una convocatoria a la que se han sumado diversos representantes de PP y Vox, como la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, o la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, entre otros.