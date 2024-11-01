PP y Vox celebran junto a la comunidad venezolana: "Ha llegado el momento de la libertad"

Decenas de venezolanos se han concentrado este domingo en la plaza España de Zaragoza, entre vivas a Venezuela y a España, para aplaudir la intervención estadounidense en su país y la caída de Nicolás Maduro, en una convocatoria a la que se han sumado diversos representantes de PP y Vox, como la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, o la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, entre otros.
No les importaría entregar las Canarias con tal de poder seguir ejerciendo de perritos falderos.
Poco se habla de la buena gente española que está aquí abriendo los ojos a los traidores que prefieren vivir en el estranjero antes que estar celebrando la Navidad el 1 de octubre.
El novel de la paz ni para trump ni para machado, para vosotros.
A veces las descripciones y la realidad son dos cosas diferentes, una pandemia es mala una inepta irresponsable y criminal en pandemia es peor.
El futuro que viene tiene pinta de desarrollar esas aptitudes. Y hay quien lo celebra.
1984 es ahora.