El PP vincula la alerta sanitaria sobre quesos de Cabrales a la falta de veterinarios

La diputada regional del PP Pilar Fernández Pardo, ha asegurado que la alerta sanitaria por la presencia de toxina estafilocócica en algunos lotes de queso Cabrales evidencia, una vez más, la «escasez» de facultativos veterinarios de Salud Pública, una carencia que, según ha añadido, su formación ya ha denunciado en sede parlamentaria.
| etiquetas: pp , alerta sanitaria , cabrales , veterinarios , asturias
Ni veterinarios, ni hostias.
No esta la cosa para bromas
Las empresas tratan de quitarse de encima cualquier tipo de inspección y normativa, porque "no les deja emprender".
Y entonces llega el día en que se descubre que las inspecciones y las normativas estaban para dar confianza a los consumidores,y entonces todo son lloros.
Porque el tema de las inspecciones lo lleva el gobierno, en este caso del principado de asturias, no los ganaderos