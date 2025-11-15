El PP vincula la alerta sanitaria sobre quesos de Cabrales a la falta de veterinarios

La diputada regional del PP Pilar Fernández Pardo, ha asegurado que la alerta sanitaria por la presencia de toxina estafilocócica en algunos lotes de queso Cabrales evidencia, una vez más, la «escasez» de facultativos veterinarios de Salud Pública, una carencia que, según ha añadido, su formación ya ha denunciado en sede parlamentaria.