El PP vincula la alerta sanitaria sobre quesos de Cabrales a la falta de veterinarios

La diputada regional del PP Pilar Fernández Pardo, ha asegurado que la alerta sanitaria por la presencia de toxina estafilocócica en algunos lotes de queso Cabrales evidencia, una vez más, la «escasez» de facultativos veterinarios de Salud Pública, una carencia que, según ha añadido, su formación ya ha denunciado en sede parlamentaria.

cosmonauta
No hacía falta más que olerlo para saber qué algo no estaba bien ahí. :-D

Ni veterinarios, ni hostias.
Astur_
#1 entre esto, la gripe aviar y enfermedades importantes de las vacas etc, como la Brucelosis, Diarrea Viral Bovina, Fiebre Aftosa, Tuberculosis Bovina y la Lengua Azul,
No esta la cosa para bromas
sotillo
#1 Hombre es que publicó y falta de… ya lo ponen ellos por delante
Alcalino
La veterinarios son esencialmente, inspectores, o sea, enemigos de los beneficios, y se les ha intentado comprar y desprestigiar.

Las empresas tratan de quitarse de encima cualquier tipo de inspección y normativa, porque "no les deja emprender".

Y entonces llega el día en que se descubre que las inspecciones y las normativas estaban para dar confianza a los consumidores,y entonces todo son lloros.
Astur_
#2 se te olvidó, que al gobierno no le interesa mucho el tema, también
Porque el tema de las inspecciones lo lleva el gobierno, en este caso del principado de asturias, no los ganaderos
sotillo
#4 Los ganaderos no quieren inspección y si la controlan ellos mejor que te pases al del Caserio…. Me fío
Astur_
#7 de momento son ellos quien las hace, sobre el terreno, desparasitan etc
sotillo
#2 Tu déjales a los empresarios y verás como venden todos los quesos y más caros
