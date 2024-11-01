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El PP tumba en el Congreso la moción de Vox sobre la "prioridad nacional"

Fuentes del PP han precisado que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha ofrecido a Vox varias aportaciones para transaccionar el texto de su moción pero que las han rechazado.

| etiquetas: pp , vox , congreso , mociom
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7 comentarios
6 1 0 K 73 actualidad
Imag0 #2 Imag0
Vaya rojeras los del PP no??? :troll:
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 se han vuelto woke
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Imag0 #5 Imag0
#4 Dentro de nada te montan una dictadura... oh wait!
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imagosg #1 imagosg
El PP está jugando con dos barajas.
Eso no tiene recorrido, tiene un problema muy gordo.
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jonolulu #3 jonolulu
El ejercicio de funambulismo del PP es acojonante
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#7 omega7767
a "prioridad nacional" le faltan palabras clave como "libertad"
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#6 Pepis
“Prioridad nacional”
Eso significa que van a prohibir los pisos turísticos a extranjeros de vacaciones mientras haya españoles que no pueden alquilar , ¿no?
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menéame