PP, tres décadas de corrupción en la Región de Murcia

Novo Carthago es un caso más de corrupción y una muestra más de lo poco que le importaba al PP cuidar y preservar lo nuestro, lo de todos, el patrimonio de toda la ciudadanía, frente a intereses privados Si algo identifica al Partido Popular es que su gestión durante treinta años en la Región de Murcia está manchada por la corrupción. Desde la A de Auditorio hasta la Z de Zerrichera, quedan pocas letras en el abecedario por las que no comience el título de un caso de probada y condenada corrupción de este partido.