PP, tres décadas de corrupción en la Región de Murcia

Novo Carthago es un caso más de corrupción y una muestra más de lo poco que le importaba al PP cuidar y preservar lo nuestro, lo de todos, el patrimonio de toda la ciudadanía, frente a intereses privados Si algo identifica al Partido Popular es que su gestión durante treinta años en la Región de Murcia está manchada por la corrupción. Desde la A de Auditorio hasta la Z de Zerrichera, quedan pocas letras en el abecedario por las que no comience el título de un caso de probada y condenada corrupción de este partido.
| etiquetas: partido popular , corrupción , murcia
: kaosenlared.net/corrupcion-sistemica-en-espana-como-el-psoe-y-el-pp-pe
Además del PPSOE, hay otros muchos partidos, partidos sin corrupción. Anguita decía: "si se vota a ladrones te van a robar"
Cualquier partido que toque poder acabará corrompiendo tarde o temprano, es cierto que en unos será anecdótico y en otros un deporte, pero la corrupción es algo inherente de la condición humana.
Y no, el PSOE no es igual que el PP, por mucho que os guste cantarlo a los cuatro vientos
Pero sucede lo siguiente, las empresas que hacen trabajos para las instituciones están contínuamente presionando y manipulando a los políticos para que se dejen sobornar.
El gobierno y las instituciones necesitan unos mecanismos para anticiparse a este problema.
Luego están las empresas que tienen grandes tratos con los gobiernos, que llegaron a esa posición ya hace muchos años, y lo consiguieron con sobornos y tráfico de influencias. Esas empresas conservan esa forma de actuar heredada de hace décadas. Es muy difícil meter en cintura a alguien que actúa así ya por tradición.
Relacionada:
El Supremo ve "muy significativa" la coincidencia de los amaños de obra pública con los sobres en el PSOE
El aumento de pagos en efectivo a Ábalos se produce cuando es nombrado ministro por parte de Sánchez
www.elmundo.es/espana/2025/10/05/68e28dc0fdddfffe158b457b.html