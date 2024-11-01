El PP tira del agitador Vito Quiles para su final de campaña en Aragón

El Partido Popular (PP) ha invitado al agitador Vito Quiles a la parte final de su acto de cierre de campaña electoral de este viernes en Zaragoza. Así lo ha difundido el partido en algunos carteles electorales y han confirmado fuentes oficiales a Público. El primer bloque del acto lo protagonizarán Alberto Núñez Feijóo, líder de la formación, y Jorge Azcón, candidato a los comicios que se celebrarán este domingo, 8 de febrero.