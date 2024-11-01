El PP tira del agitador Vito Quiles para su final de campaña en Aragón

El Partido Popular (PP) ha invitado al agitador Vito Quiles a la parte final de su acto de cierre de campaña electoral de este viernes en Zaragoza. Así lo ha difundido el partido en algunos carteles electorales y han confirmado fuentes oficiales a Público. El primer bloque del acto lo protagonizarán Alberto Núñez Feijóo, líder de la formación, y Jorge Azcón, candidato a los comicios que se celebrarán este domingo, 8 de febrero.
Traemos al nazi Vito Quiles y apañao!!
x.com/AntonioMaestre/status/1989399411084980524
Pero como siempre, no es nazi, ni el ni Elon Musk ni tan siquiera Hitler.
El nazismo son los padres
Hacía tiempo que no veía un comentario tan "hacen de casito" como ese.