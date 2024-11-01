edición general
El PP tira del agitador Vito Quiles para su final de campaña en Aragón

El Partido Popular (PP) ha invitado al agitador Vito Quiles a la parte final de su acto de cierre de campaña electoral de este viernes en Zaragoza. Así lo ha difundido el partido en algunos carteles electorales y han confirmado fuentes oficiales a Público. El primer bloque del acto lo protagonizarán Alberto Núñez Feijóo, líder de la formación, y Jorge Azcón, candidato a los comicios que se celebrarán este domingo, 8 de febrero.

11 comentarios
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Vox no se enfada?
#10 Piscardo_Morao
#5 Hacen palmas con las orejas, entre la marca blanca y el original, VOXtarán al original. {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
freeclimb #1 freeclimb
Cómo ganar votos de la extrema derecha?

Traemos al nazi Vito Quiles y apañao!!
#3 Comorr
#1 es un insulto a la inteligencia llamar nazi y nazismo lo que hace este pijo con el micrófono.
freeclimb #6 freeclimb *
#3 Es la cara "bonita" de un grupo de Nazis, que hace cosas nazis

x.com/AntonioMaestre/status/1989399411084980524

Pero como siempre, no es nazi, ni el ni Elon Musk ni tan siquiera Hitler.

El nazismo son los padres
#8 Piscardo_Morao
#3 Lo que es un insulto a la inteligencia es decir que llamar nazi a Vito Quiles es un insulto a la inteligencia.
Quel #7 Quel
#1 Si la derecha quiere mas votos, no tienen que invitar a Vito. Basta con poner unos cuantos cortes de Sara Santsolalla.
#2 DeDerechasYOle
Lo que es seguro es que Pablo Iglesias es un matón
#9 Piscardo_Morao
#2 Y Dani Desokupa un tío muy "moderado" :troll:
#11 Leon_Bocanegra
#9 si le dais de comer no se va nunca.
Hacía tiempo que no veía un comentario tan "hacen de casito" como ese.
#4 kreator
Seguid el rastro del dinero. Y esto se acaba en 7 días.
