El PP subraya que Sánchez es responsable de la corrupción con las mascarillas y Feijóo no lo es de la Kitchen

Destacan que mientras los secretarios de Organización del PSOE bajo Sánchez han sido detenidos e imputados —algunos incluso encarcelados—, los secretarios generales del Partido Popular durante la etapa de Feijóo, como Alfonso Rueda, Miguel Tellado y Cuca Gamarra, mantienen trayectorias públicas sin investigaciones por corrupción: "Sánchez tiene un ministro entre rejas. Feijóo nunca tuvo a un solo consejero de su gobierno ni siquiera imputado por corrupción".