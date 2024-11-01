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El PP subraya que Sánchez es responsable de la corrupción con las mascarillas y Feijóo no lo es de la Kitchen

El PP subraya que Sánchez es responsable de la corrupción con las mascarillas y Feijóo no lo es de la Kitchen

Destacan que mientras los secretarios de Organización del PSOE bajo Sánchez han sido detenidos e imputados —algunos incluso encarcelados—, los secretarios generales del Partido Popular durante la etapa de Feijóo, como Alfonso Rueda, Miguel Tellado y Cuca Gamarra, mantienen trayectorias públicas sin investigaciones por corrupción: "Sánchez tiene un ministro entre rejas. Feijóo nunca tuvo a un solo consejero de su gobierno ni siquiera imputado por corrupción".

| etiquetas: pp , feijóo , pedro sánchez , corrupción
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9 comentarios
27 9 3 K 289 NO_es_EMT
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Y toda la borregada pepera aplaude con las orejas.
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Veelicus #2 Veelicus
#1 De esos se encargan los medios de manipulación masiva en esta "democracia" bananera
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#6 Almirantecaraculo
#2 monarquía bananera, somos una monarquía, en forma de simulación de parlamento bipartidista, democracia en diferido.
La clave de todo esto es que si te al jefe en metiendo mano en la caja, es más fácil ser un corrupto, por eso con los Borbones, la corrupción es marca España y da igual PP que PSOE.
Ahora bien, al César lo que es del César, el perro es el menor de los males, y dios nos salve de haber tenido al PP en tiempos de pandemia, guerras y demás situaciones trambólicas.
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makinavaja #3 makinavaja
Lo de la paja en el ojo ajeno y la viga del Titanic en el propio se queda corto con el PP... :-D :-D
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josde #7 josde
Voxpopuli, vaya panfleto.:tinfoil:
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LoboAsustado #8 LoboAsustado
¿cuantos ministros ha tenido feijoo?
Cuando sea padre , comerá huevos.
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SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
Feijóo y su pandilla basurilla solo saben mentir, como su coleguita Trump.

El PP y Vox son la misma basura que está hundiendo a Estados Unidos y metiendo al mundo en una crisis global.
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#5 username
No se les puede pedir coherencia ni que unan dos puntitos con un lapiz
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spidey #4 spidey
Total, si mentir sale gratis, y además les da rédito electoral...
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menéame