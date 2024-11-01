El PP subraya que Sánchez es responsable de la corrupción con las mascarillas y Feijóo no lo es de la Kitchen

Destacan que mientras los secretarios de Organización del PSOE bajo Sánchez han sido detenidos e imputados —algunos incluso encarcelados—, los secretarios generales del Partido Popular durante la etapa de Feijóo, como Alfonso Rueda, Miguel Tellado y Cuca Gamarra, mantienen trayectorias públicas sin investigaciones por corrupción: "Sánchez tiene un ministro entre rejas. Feijóo nunca tuvo a un solo consejero de su gobierno ni siquiera imputado por corrupción".
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La clave de todo esto es que si te al jefe en metiendo mano en la caja, es más fácil ser un corrupto, por eso con los Borbones, la corrupción es marca España y da igual PP que PSOE.
Ahora bien, al César lo que es del César, el perro es el menor de los males, y dios nos salve de haber tenido al PP en tiempos de pandemia, guerras y demás situaciones trambólicas.
Cuando sea padre , comerá huevos.
El PP y Vox son la misma basura que está hundiendo a Estados Unidos y metiendo al mundo en una crisis global.