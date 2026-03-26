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El PP rechaza "por error" una declaración de condena por el crimen machista de Zaragoza

El PP rechaza "por error" una declaración de condena por el crimen machista de Zaragoza

Los populares señalan que no habían leído el contenido de la moción. Vox también ha rechazado esta declaración propuesta por el PSOE. Barrizal político en el Ayuntamiento de Zaragoza por el último crimen machista. El PP y Vox han rechazado una declaración en repulsa por el asesinato a tiros por parte de su expareja a Silvia la semana pasada en las Fuentes para, a renglón seguido, el PP decir que ha votado en contra sin querer.

| etiquetas: pp , rechazo , error , declaración , condena , crimen , machista , zaragoza
5 1 0 K 69 politica
6 comentarios
5 1 0 K 69 politica
cromax #3 cromax
A mí me fascina pensar qué tiene en la cabeza un votante del PP-Vox.
Vale, el conservadurismo puede justificar el voto pepero. Pero ¿Y Vox? Porque lo del ayuntamiento de Zaragoza ahora que se ha ido el que montó el chiringuito aquí (Julio Calvo) lo que queda son una banda de tolais que dan vergüenza ajena.
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Deviance #4 Deviance
#3 Aire, eso tienen.
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Anfiarao #2 Anfiarao
Los populares señalan que no habían leído el contenido de la moción

Lo normal cuando se trata de auténticos mediocres, vividores y corruptos. Tampoco nos vamos a sorprender ahora...
1 K 17
#6 capitan.meneito
Vaya, no sabía que el Ayuntamiento de Zaragoza estaba en Green Hill.
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#5 malarte *
Nos ha traicionado el subconsciente, alegaron.
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#1 josejav
Esto genera dudas, de si todo lo estan haciendo en contra del gobierno y otra más, realizan su trabajo, alguno de ellos.
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menéame