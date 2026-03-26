El PP rechaza "por error" una declaración de condena por el crimen machista de Zaragoza

Los populares señalan que no habían leído el contenido de la moción. Vox también ha rechazado esta declaración propuesta por el PSOE. Barrizal político en el Ayuntamiento de Zaragoza por el último crimen machista. El PP y Vox han rechazado una declaración en repulsa por el asesinato a tiros por parte de su expareja a Silvia la semana pasada en las Fuentes para, a renglón seguido, el PP decir que ha votado en contra sin querer.