El PP presume de su relación con Junts dos años después de proponer su ilegalización

Un eufórico Feijóo confirma la interlocución con la formación de Puigdemont y reprocha a Vox que “se presente a las elecciones para no gobernar”

| etiquetas: pp , junts , ilegalización
Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
"Estos son mis principios"
#3 username
#1 no habla catalán en la intimidad porque no quiere
#2 Eukherio
Uña y carne. Al final ellos también quieren a Puigdemont en España, solo que en una prisión.
