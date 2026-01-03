·
El PP presume de su relación con Junts dos años después de proponer su ilegalización
Un eufórico Feijóo confirma la interlocución con la formación de Puigdemont y reprocha a Vox que "se presente a las elecciones para no gobernar"
pp
junts
ilegalización
mejores hilos
+ valorados
#1
Cometeunzullo
"Estos son mis principios"
1
K
30
#3
username
#1
no habla catalán en la intimidad porque no quiere
0
K
10
#2
Eukherio
Uña y carne. Al final ellos también quieren a Puigdemont en España, solo que en una prisión.
0
K
8
