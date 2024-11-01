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El PP gastó el triple de lo declarado para que la ciudad de Palma fuera candidata a capital europea de la cultura

El PP gastó el triple de lo declarado para que la ciudad de Palma fuera candidata a capital europea de la cultura

El Ayuntamiento informó de una inversión de 82.500 euros, pero una investigación de elDiario.es revela un desembolso muy superior a través de contratos menores, publicidad en medios de comunicación y personal asociado. Al final, el municipio no pasó el filtro de la Comisión Europea

| etiquetas: pp , palma , gasto público , ayuntamiento , comisión europea
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6 comentarios
15 2 0 K 95 politica
ostiayajoder #4 ostiayajoder
Joder.... ni lo consiguieron....

Serán fascistas, pero no saben gestionar.
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traviesvs_maximvs #5 traviesvs_maximvs
#4 el objetivo se ha cumplido: el trinque y los sobres
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Ludovicio #3 Ludovicio *
#2 Ahora quizás si sea de ellos.
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Thornton #6 Thornton
¿Esto es noticia? ¿A alguien le sorprende?

¿O la noticia es que El PP solo gastó el triple de lo declarado para que la ciudad de Palma fuera candidata a capital europea de la cultura?
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karakol #1 karakol
Gastó, dicen.

Inocentes.
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Alegremensajero #2 Alegremensajero
#1 Ellos gastaron el dinero, que fuera de ellos ya es otra cosa.
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menéame