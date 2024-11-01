El PP gastó el triple de lo declarado para que la ciudad de Palma fuera candidata a capital europea de la cultura

El Ayuntamiento informó de una inversión de 82.500 euros, pero una investigación de elDiario.es revela un desembolso muy superior a través de contratos menores, publicidad en medios de comunicación y personal asociado. Al final, el municipio no pasó el filtro de la Comisión Europea
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Serán fascistas, pero no saben gestionar.
¿O la noticia es que El PP solo gastó el triple de lo declarado para que la ciudad de Palma fuera candidata a capital europea de la cultura?
Inocentes.