edición general
18 meneos
23 clics
El PP europeo retrata la parálisis de Feijóo ante las amenazas de Trump a Groenlandia

El PP europeo retrata la parálisis de Feijóo ante las amenazas de Trump a Groenlandia

Populares y socialistas comunitarios abogan por suspender la ratificación del acuerdo comercial con EE.UU. ante la "increíble afrenta" de la Casa Blanca. El Partido Popular Europeo (PPE) arremete indirectamente contra la parálisis de Génova. La primera fuerza del Congreso se mueve entre la indefinición ante las amenazas de anexión de Donald Trump. Un rumbo que la familia conservadora de Bruselas no está dispuesta a seguir. Su presidente, Manfred Weber, defendía este sábado que la Unión Europea debe poner freno a la ratificación del Acuerdo.

| etiquetas: ppe , retrata , paralisia , feijóo , amenazas , trump , groenlandia
15 3 0 K 191 politica
9 comentarios
15 3 0 K 191 politica
#4 Mustela
¿Cómo no va a tener parálisis si ese hombre actúa únicamente a efectos de rendimiento electoral? ¿Qué es España para el PP sino un campo de absoluta dominación, donde siempre deben existir subordinados o esclavos? ¿Cómo jugar con eso para vendérselo a su propio país mientras presenciamos cómo un imperialista totalitario quiere hacerse con medio mundo?
4 K 58
angelitoMagno #7 angelitoMagno
La postura del PP es llevar la contraria a todo lo que haga el gobierno. Cuando Pedro Sánchez se pone de acuerdo con algo que tiene un apoyo mayoritario en la UE, pues el PP hace el ridículo, convirtiéndose en la "oveja negra" del PP Europeo, porque al PP de aquí le parecerá mal, porque no tienen criterio propio, su único criterio es hacer lo contrario.
3 K 50
#9 laruladelnorte
#7 Escueto y conciso,no hace falta decir más...
0 K 10
camvalf #3 camvalf
Está esperando.que la titeresa le diga que tiene que opinar.
1 K 22
Findeton #5 Findeton *
Con lo fácil que sería criticar a Trump por subir impuestos=aranceles.
1 K 21
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Acuerdo Marco para un pacto sobre Comercio Recíproco, Justo y Equilibrado como respuesta a la imposición de aranceles de represalia a ocho países europeos por el envío de tropas a Groenlandia en apoyo a Dinamarca. La unidad europea de la que hablaba Weber, sin embargo, no ha llegado al cuartel general de sus colegas españoles. La primera fuerza de la oposición en España ha optado esta semana por dar la espalda a la realidad geopolítica.
0 K 20
#8 Suleiman
Anotop esta intentando encajar ETA, Venezuela, Cuba y Trump en el mismo discurso... Esta en ello, o mejor dicho sus negros que le escriben el discurso.
0 K 13
#2 covacho
No quiso ser presidente por mierdas como esta. Dejadlo en paz.
0 K 10
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#2 Anotop no da una y encima no propone nada solo miente y deja claro que es un mal parlamentario-
0 K 20

menéame