El PP europeo retrata la parálisis de Feijóo ante las amenazas de Trump a Groenlandia

Populares y socialistas comunitarios abogan por suspender la ratificación del acuerdo comercial con EE.UU. ante la "increíble afrenta" de la Casa Blanca. El Partido Popular Europeo (PPE) arremete indirectamente contra la parálisis de Génova. La primera fuerza del Congreso se mueve entre la indefinición ante las amenazas de anexión de Donald Trump. Un rumbo que la familia conservadora de Bruselas no está dispuesta a seguir. Su presidente, Manfred Weber, defendía este sábado que la Unión Europea debe poner freno a la ratificación del Acuerdo.