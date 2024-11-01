El PP entra en el discurso xenófobo de Vox y se compromete a reformar la ley de Extranjería para que se pueda discriminar a los migrantes

El discurso triunfal de Vox tras anunciar el pacto en Extremadura choca con el silencio del PP, que sobre el papel ha aceptado entrar en esa guerra ideológica de la ultraderecha contra la migración. Está por ver lo que se llegará a cumplir y cómo afectará al discurso nacional de los de Feijóo.
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Trolentarios de extrema derecha en este hilo no.
Gracias.
Han buscado el peor banco y el más caro.
Dan mucho asco los dos y nunca aporta nada bueno ni para los españoles ni para los no españoles.