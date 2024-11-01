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El PP entra en el discurso xenófobo de Vox y se compromete a reformar la ley de Extranjería para que se pueda discriminar a los migrantes

El PP entra en el discurso xenófobo de Vox y se compromete a reformar la ley de Extranjería para que se pueda discriminar a los migrantes

El discurso triunfal de Vox tras anunciar el pacto en Extremadura choca con el silencio del PP, que sobre el papel ha aceptado entrar en esa guerra ideológica de la ultraderecha contra la migración. Está por ver lo que se llegará a cumplir y cómo afectará al discurso nacional de los de Feijóo.

| etiquetas: pp , vox , racismo , feijóo , extremadura
15 5 0 K 243 Racismo
12 comentarios
15 5 0 K 243 Racismo
Comentarios destacados:    
  1. #1 Hoypuedeserungrandia
    Eso se llama comulgar con ruedas de molino. El PP se quita la careta y va a por el electorado de ultraderecha, lo que siempre ha sido esencia en el PP.
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  2. Mesopotámico #2 Mesopotámico
    Un inmigrante, que viene a buscarse una vida mejor y a trabajar, no debería de optar a ayudas.
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  3. #3 mstk
    Tendran que cambiar el art 13 y 14 de la constitución.
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  4. Asimismov #4 Asimismov
    Si el criterio es discriminar a criminales de guerra y sionistas me parece estupendo, pero me temo que no van por ahí.
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  5. #5 vGeeSiz
    #4 si, porque tenemos inmigración masiva por parte de Israel y EEUU xD xD xD xD
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  6. Asimismov #6 Asimismov
    #5 norteamericanos que huyen de Trump, unos cuantos e israelíes que abandonan lsrael, también. Espero que Ugandeses, sudaneses, ...
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  7. karakol #7 karakol
    Al PP no le cuesta absolutamente nada entrar en absolutamente todos y cada uno de los discursos de los fascistas.
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  8. Beltenebros #8 Beltenebros
    #2
    Trolentarios de extrema derecha en este hilo no.
    Gracias.
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  9. Cehona #9 Cehona
    La Hipoteca con Vox de larga duración.
    Han buscado el peor banco y el más caro.
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  10. Skiner #10 Skiner *
    #1 El PP ya discrimina sólo hay que ver como trata a los Venezolanos ricos del barrio de Salamanca y a otras personas pobres que vienen de otros lugares. :troll:
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  11. ipanies #11 ipanies
    Vox solo dice lo que la organización delictiva no se atreve a decir pero que también piensa...
    Dan mucho asco los dos y nunca aporta nada bueno ni para los españoles ni para los no españoles.
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  12. Arzak_ #12 Arzak_
    En campaña buscando votos se hacen muchas promesas que luego se quedan sobre las mesas. Circulen, circulen. 8-D
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