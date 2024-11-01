edición general
3 meneos
3 clics
PP defiende el viaje de Ayuso a EEUU, "principal inversor" en la región para "seguir atrayendo talento"

PP defiende el viaje de Ayuso a EEUU, "principal inversor" en la región para "seguir atrayendo talento"

El PP de Madrid ha defendido este viernes el viaje de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a Estados Unidos, que es "principal inversor" en la región para "seguir atrayendo talento". Así lo ha expresado el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, en declaraciones a los periodistas antes de asistir al acto institucional por el 8 de marzo en la Real Casa de Correos. La presidenta inicia este fin de semana un viaje institucional a Nueva York con una agenda enfocada en atraer nuevas inversiones a la región de empresas estadounidens

| etiquetas: pp , viaje , ayuso , eeuu , madrid
3 0 0 K 48 actualidad
4 comentarios
3 0 0 K 48 actualidad
Herumel #1 Herumel
Como busca que los algoritmos le beneficien para obtener más votos...
1 K 32
Rogue #2 Rogue
Talento y norteamericano es un oximorón
0 K 17
#3 Zamarro
¿Apostamos a que los unicos medios que la van a entrevistar (que les lleva de paseo) son TeleAyuso y OkDiarrea y alguno mas de su cuerda, y NINGUN medio internacional?
0 K 8
#4 Finneward
Ya veréis las risas si le aplican el protocolo de denegación de entrada por ser de un país "enemigo".
0 K 7

menéame