PP defiende el viaje de Ayuso a EEUU, "principal inversor" en la región para "seguir atrayendo talento"

El PP de Madrid ha defendido este viernes el viaje de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a Estados Unidos, que es "principal inversor" en la región para "seguir atrayendo talento". Así lo ha expresado el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, en declaraciones a los periodistas antes de asistir al acto institucional por el 8 de marzo en la Real Casa de Correos. La presidenta inicia este fin de semana un viaje institucional a Nueva York con una agenda enfocada en atraer nuevas inversiones a la región de empresas estadounidens