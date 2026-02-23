El PP califica de “cortina de humo” la desclasificación de los papeles del 23-F y la izquierda pide ir más allá

Así se ha referido a la desclasificación la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, en un mensaje publicado en su perfil de X: “Vamos a cortina de humo al día”, ha criticado. “Se cumplen los pasos del colapso total”, ha añadido la portavoz de los populares en la Cámara baja. A las críticas se ha sumado el alcalde de Madrid, el también popular José Luis Martínez Almeida.“Si España vive su mejor momento de la historia, ¿por qué la noticia hoy es desclasificar los documentos del 23-F?”