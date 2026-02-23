edición general
El PP califica de “cortina de humo” la desclasificación de los papeles del 23-F y la izquierda pide ir más allá

Así se ha referido a la desclasificación la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, en un mensaje publicado en su perfil de X: “Vamos a cortina de humo al día”, ha criticado. “Se cumplen los pasos del colapso total”, ha añadido la portavoz de los populares en la Cámara baja. A las críticas se ha sumado el alcalde de Madrid, el también popular José Luis Martínez Almeida.“Si España vive su mejor momento de la historia, ¿por qué la noticia hoy es desclasificar los documentos del 23-F?”

#4 concentrado
Pensaba que la única que balbuceaba en el PP cuando se liaba era Ayuso, pero veo que se ha unido más tropa.
#3 pirat *
¿ Que propone entonces esta purria ? ¿ Posponer la desclasificación ?
¿ Seguir tratando a la ciudadanía como a incapacitados, como ellos y sus votantes ?
¿ Transparencia u opacidad ?
Deviance #2 Deviance
La lógica de esta peña es demoledora.... madre mía.
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
algo que esconder?
