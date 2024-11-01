·
10
meneos
12
clics
El PP de Ayuso veta en la Asamblea hablar de alcohol porque "no es una droga": "Frivolizan su consumo"
Jorge Matías, conocido como 'El Yayo', pretendía comparecer en la Comisión de Drogas como propuesta de Más Madrid por su libro sobre los riesgos del alcoholismo
|
etiquetas
:
pp
,
ayuso
,
alcoholismo
,
adicción
,
drogas
8
2
0
K
103
actualidad
4 comentarios
#2
pitercio
*
¡Qué más le dará, si
se van a morir igual
!
0
K
15
#4
woody_alien
www.youtube.com/watch?v=GUy4fwKSLzc
0
K
12
#1
estemenda
*
Le han ido a tocar las cañitas a la Ayuso y su ventrílocuo.
Hay que ver cómo les priva el alpiste a los peperos
0
K
11
#3
Rixx
La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica el alcohol como una droga y sustancia psicoactiva tóxica, responsable de más de 200 enfermedades y trastornos. Es una sustancia depresora del sistema nervioso central que causa dependencia (alcoholismo), toxicidad física y mental, sin que exista un nivel de consumo seguro para la salud.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Hay que ver cómo les priva el alpiste a los peperos