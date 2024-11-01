edición general
El PP de Ayuso veta en la Asamblea hablar de alcohol porque "no es una droga": "Frivolizan su consumo"

Jorge Matías, conocido como 'El Yayo', pretendía comparecer en la Comisión de Drogas como propuesta de Más Madrid por su libro sobre los riesgos del alcoholismo

¡Qué más le dará, si se van a morir igual!
Le han ido a tocar las cañitas a la Ayuso y su ventrílocuo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica el alcohol como una droga y sustancia psicoactiva tóxica, responsable de más de 200 enfermedades y trastornos. Es una sustancia depresora del sistema nervioso central que causa dependencia (alcoholismo), toxicidad física y mental, sin que exista un nivel de consumo seguro para la salud. :roll:
