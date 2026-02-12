El PP de Ayuso defiende la “trayectoria intachable” de Miguel Ángel Rodríguez y frena su reprobación

Carlos Díaz Pache, del Partido Popular, ha defendido la "carrera intachable" de Rodríguez, incluso llegando a remarcar su trabajo como dramaturgo. Desde la bancada popular ninguna crítica o alusión a los bulos reconocidos por el propio Rodríguez, tampoco a a las amenazas a periodistas ni a cualquier otro momento cuestionable de su carrera. Niegan rotundamente cualquier posibilidad de destituir a Miguel Ángel Rodríguez. "De lo mejor que ha dado la comunicación política"