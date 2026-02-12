edición general
El PP de Ayuso defiende la “trayectoria intachable” de Miguel Ángel Rodríguez y frena su reprobación

Carlos Díaz Pache, del Partido Popular, ha defendido la "carrera intachable" de Rodríguez, incluso llegando a remarcar su trabajo como dramaturgo. Desde la bancada popular ninguna crítica o alusión a los bulos reconocidos por el propio Rodríguez, tampoco a a las amenazas a periodistas ni a cualquier otro momento cuestionable de su carrera. Niegan rotundamente cualquier posibilidad de destituir a Miguel Ángel Rodríguez. "De lo mejor que ha dado la comunicación política"

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Puedo comprar lo de "trayectoria intachable".

No hay nada que tachar en un borrón producto de delirios alcohólicos.
3 K 47
TipejoGuti #2 TipejoGuti
#1 Como que no? Un partido intachable con una lideresa madrileña intachable solo podía tener un borracho intachable por bocazas mayor. :tinfoil:
2 K 34
JuanCarVen #3 JuanCarVen
Y ese es el nivel de autocrítica en el PP, cerrar filas incluso negando lo que MAR ha confirmado.
2 K 29
#4 Leon_Bocanegra
#3 a la derecha no se le exige autocrítica. Ni que fueran gente decente
1 K 18
#5 concentrado
"incluso llegando a remarcar su trabajo como dramaturgo". De eso no tengo ninguna duda, cuando conviene es especialista en montar dramas.
0 K 20
vviccio #7 vviccio
La dosis diaria Tele Ayuso.
0 K 11
loborojo #6 loborojo
Pero si va dando tumbos desde las 12 el borracho ese
0 K 9

