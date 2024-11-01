POSSE, publica en tu propia web y enlaza luego a tu web en redes sociales (ENG)

POSSE es una abreviatura de "Publish (on your) Own Site, Syndicate Elsewhere", (publica en tu propio sitio, distribuye en otros sitios). Promociona la práctica de publicar contenido primero en tu propio sitio web y a continuación, publicar copias o compartir enlaces con terceros (como redes sociales) con enlaces a la publicación original, para proporcionar una vía para interactuar directamente con tu contenido. POSSE permite a tus amigos seguir utilizando lo que utilicen para leer tus publicaciones (por ejemplo en redes sociales).
| etiquetas: posse , indieweb , publica en tu sitio , redes sociales