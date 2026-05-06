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El posible acuerdo de paz entre Irán y EEUU inyecta optimismo en los mercados: el petróleo cae al filo de los 100 dólares y la bolsa sube con fuerza
EEUU e Irán se acercan al acuerdo sobre un documento para acabar con la guerra, según una fuente pakistaní
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#1
Nihil_1337
Y mañana dice que no y ochocipilpotientos millones más para sus amigos que estén jugando en corto.
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#5
johel
*
Optimismo en los mercados, la tactica taco sigue funcionando. El viernes compramos barato y el lunes vendemos caro.
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#2
Catacroc
El viernes ya volvera a bombardear para que suba un poco. La manipulacion de mercados que hace Taco es para que le quitasen de donde esta y lo enviasen a un penal en Alaska.
1
K
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#4
SeñorMarron
#2
O esperará para matar de nuevo a los negociadores... Sin embargo veo algo raro, después de la gran movilización que ha hecho, ayer desaparecen aviones, y de repente dicen que quieren parar la guerra... Aquí falta algunas piezas del puzzle que no han contado
1
K
21
#6
johel
*
#4
Que se han cargado a un avion de repostaje y el ford ya no aguantaba ni un dia mas movilizado.
En cuanto iSSrael reparta el envio de esta semana, un nuevo ataque "irani" amenazara nuevamente las negociaciones.
¿Tienes dinero? Usa la tactica taco. Viernes "hay acuerdo" compra, lunes "os voy a aniquilar" vende.
1
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#3
Dav3n
*
Dos meses con la misma mierda y los medios todavía siguiendo el juego... Válgame el señol, que paren esto que me bajo ya de tanta subnormalidad
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En cuanto iSSrael reparta el envio de esta semana, un nuevo ataque "irani" amenazara nuevamente las negociaciones.
¿Tienes dinero? Usa la tactica taco. Viernes "hay acuerdo" compra, lunes "os voy a aniquilar" vende.