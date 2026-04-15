Las posibilidades estratégicas de EEUU tras la continuación de su derrota en la batalla de Irán

No. Estados Unidos no se deja arrastrar a guerras por un genocida sionista ni la entidad sionista ocupante de Palestina manda sobre la potencia imperial del Sistema capitalista porque haya un supuesto “loco” al timón de mando. El rabo no mueve al perro, jamás. Tales pseudoanálisis tan solo distraen de las razones profundas de lo que sucede… se pretende cortar el flujo energético de Asia central para obligar a Europa y Asia oriental a depender de EE.UU., fortaleciendo el dólar y su ejército.