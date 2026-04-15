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Las posibilidades estratégicas de EEUU tras la continuación de su derrota en la batalla de Irán

No. Estados Unidos no se deja arrastrar a guerras por un genocida sionista ni la entidad sionista ocupante de Palestina manda sobre la potencia imperial del Sistema capitalista porque haya un supuesto “loco” al timón de mando. El rabo no mueve al perro, jamás. Tales pseudoanálisis tan solo distraen de las razones profundas de lo que sucede… se pretende cortar el flujo energético de Asia central para obligar a Europa y Asia oriental a depender de EE.UU., fortaleciendo el dólar y su ejército.

| etiquetas: estados unidos , imperialismo , irán , israel , control energético
7 0 2 K 78 actualidad
5 comentarios
7 0 2 K 78 actualidad
rogerius #4 rogerius *
#3 ¿Cómo llamas a no ganar? ¿Perder? ¿Tablas? Estados Unidos ha sido derrotado. Pretendía hacer caer el régimen y no lo ha conseguido. Pretendía una acción relámpago y lo que se le presenta es un panorama de desgaste… por ahora la batalla está perdida. Quizá gane contra Irán pero será otra batalla, no la que empezó.
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azathothruna #5 azathothruna
Por que en el posts menciona al plan Sanson?
0 K 14
Alakrán_ #1 Alakrán_
"Derrota en la batalla" mucha licencia poética veo ahí.
1 K 4
rogerius #2 rogerius *
#1 Harías bien en echarle un vistazo. Solo dice «derrota en la batalla», que no en la guerra.
3 K 52
Alakrán_ #3 Alakrán_
#2 Si me hablaras de una derrota estratégica, pues lo compro.
Dentro será muy interesante, pero el título tiene una afirmación muy alejada de la realidad.
2 K 14

menéame