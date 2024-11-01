Portugal estudia pedir una gran indemnización millonaria a España por el apagón

La ministra de Medio Ambiente y Energía, María da Graça Carvalho, ha en el Parlamento portugués para dar explicaciones sobre el apagón y lo ha hecho ya con el informe de ENTSO-e en la mano. Y lo tiene claro. A pesar de ser un incidente provocado por diversos factores cree que existen dos que determinan por qué se produjo el gran apagón. Uno, es la ausencia de mecanismos de control de tensión en las plantas solares españolas. Y los límites de fluctuación de tensión más elevados permitidos en España por REE como principales causas del apagón.