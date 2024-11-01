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Portugal estudia pedir una gran indemnización millonaria a España por el apagón

Portugal estudia pedir una gran indemnización millonaria a España por el apagón

La ministra de Medio Ambiente y Energía, María da Graça Carvalho, ha en el Parlamento portugués para dar explicaciones sobre el apagón y lo ha hecho ya con el informe de ENTSO-e en la mano. Y lo tiene claro. A pesar de ser un incidente provocado por diversos factores cree que existen dos que determinan por qué se produjo el gran apagón. Uno, es la ausencia de mecanismos de control de tensión en las plantas solares españolas. Y los límites de fluctuación de tensión más elevados permitidos en España por REE como principales causas del apagón.

| etiquetas: portugal , indemnización , españa , apagón
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8 comentarios
5 2 0 K 63 actualidad
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
En Portugal el mecanismo de control de tensión es obligatorio para todas las plantas desde 2020 y gratuito.
www.meneame.net/story/portugal-implanto-2020-control-tension-electrica

Mientras que en España no será ni obligatorio ni gratuito.
Será voluntario y remunerado
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JuanCarVen #5 JuanCarVen
#1 #2 si has descubierto a día de hoy que la regulación sobre producción, distribución y comercialización de electricidad en España ha sido dictada por el lobby del sector. Más vale tarde que nunca. Ni me quiero imaginar las indemnizaciones que hay en ella, pero con el precedente de la moratoria nuclear te puedes hacer una idea.
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#8 El_dinero_no_es_de_nadie *
#5 No se que quieres decir con eso, ya que en el sector hay muchos lobbys.
Y en este caso es el lobby de la fotovoltaica y la solar los quen no quieren que se les limiten las sobretesiones.
Por eso ha conseguido que el procedimiento de operación 7.4 no sea obligatorio.

Tampoco se que tendrá que ver la PNL del Congreso pidiendo al gobierno la moratoria nuclear con esto.

Y el limite operación de tensión en la red de transporte de 400 kv es cosa exclusiva de REE
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie
En Portugal sacan pecho de que sus plantas fotovoltaicas controlan la tensión de la red desde hace años. "En el informe se evidencia que en Portugal contamos con un mecanismo de protección del sistema mucho mejor que en España", dijo Maria da Graça Carvalho, quien recordó que en los años 2019 y 2020 Portugal lanzó dos grandes subastas de energía renovable con la obligación de que todas las nuevas centrales eólicas y solares contaran con mecanismos de control de tensión. Algo que…   » ver todo el comentario
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Asimismov #4 Asimismov *
Portugal nos enseña, ...
Portugal nos demanda y
Portugal nos gana la partida.
¡Bravo Portugal, si no existieras habría que inventarte!
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josde #7 josde
#4 A Portugal le pueden dar por san patras.
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#6 fzman
Pues en parte sí y en parte no. Si los límites de fluctuación son distintos, cuando conectas sabes que tienes que vivir con eso. En definitiva eso está en las cláusulas de los contratos.

Y hay cosas que claramente no entran por mucho que duela. En el caso de un apagón cuenta el tiempo sin servicio (a oscuras), pero lo que luego tardes tú en recuperar tus cosas es por entero tu propio problema.
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Yufiro #3 Yufiro
Les cobramos el butano a los portugueses al precio de su país y arreglado. La indemnización se paga en 3 días
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menéame