Portugal estudia pedir una gran indemnización millonaria a España por el apagón

La ministra de Medio Ambiente y Energía, María da Graça Carvalho, ha en el Parlamento portugués para dar explicaciones sobre el apagón y lo ha hecho ya con el informe de ENTSO-e en la mano. Y lo tiene claro. A pesar de ser un incidente provocado por diversos factores cree que existen dos que determinan por qué se produjo el gran apagón. Uno, es la ausencia de mecanismos de control de tensión en las plantas solares españolas. Y los límites de fluctuación de tensión más elevados permitidos en España por REE como principales causas del apagón.
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Mientras que en España no será ni obligatorio ni gratuito.
Será voluntario y remunerado
Y en este caso es el lobby de la fotovoltaica y la solar los quen no quieren que se les limiten las sobretesiones.
Por eso ha conseguido que el procedimiento de operación 7.4 no sea obligatorio.
Tampoco se que tendrá que ver la PNL del Congreso pidiendo al gobierno la moratoria nuclear con esto.
Y el limite operación de tensión en la red de transporte de 400 kv es cosa exclusiva de REE
Portugal nos demanda y
Portugal nos gana la partida.
¡Bravo Portugal, si no existieras habría que inventarte!
Y hay cosas que claramente no entran por mucho que duela. En el caso de un apagón cuenta el tiempo sin servicio (a oscuras), pero lo que luego tardes tú en recuperar tus cosas es por entero tu propio problema.