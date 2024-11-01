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Portugal agilizará las deportaciones de inmigrantes ilegales y amplía la detención a 18 meses

Portugal agilizará las deportaciones de inmigrantes ilegales y amplía la detención a 18 meses

Con la nueva ley de retorno, el Gobierno conservador pretende reducir burocracia y extender los plazos de arresto temporal de inmigrantes en situación irregular

| etiquetas: portugal , agilizará , deportaciones , inmigrantes , ilegales , amplía
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3 comentarios
3 1 0 K 51 actualidad
#3 woke *
que los manden a españa, aquí los queremos a todos.
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Aguarrás #1 Aguarrás
Bien por ellos.
Hay un problema gordo y veremos si ya llegan a tiempo a solucionarlo.
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domadordeboquerones #2 domadordeboquerones
Cuidado que viene la ultraderecha!
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menéame