El «portaaviones terrestre» de China recarga un dron en vuelo con un rayo de microondas [ENG]

Un vehículo capaz de suministrar energía a una flota de drones, lo que les permite volar de forma indefinida, está cada vez más cerca de convertirse en una realidad en el campo de batalla. Científicos de China han demostrado un sistema de transmisión de energía inalámbrica que utiliza un emisor de microondas terrestre para enviar energía a un conjunto de antenas montadas en la parte inferior de la aeronave. Es importante destacar que lograron hacerlo mientras tanto el dron como el sistema de carga se encontraban en movimiento.