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El «portaaviones terrestre» de China recarga un dron en vuelo con un rayo de microondas [ENG]

El «portaaviones terrestre» de China recarga un dron en vuelo con un rayo de microondas [ENG]

Un vehículo capaz de suministrar energía a una flota de drones, lo que les permite volar de forma indefinida, está cada vez más cerca de convertirse en una realidad en el campo de batalla. Científicos de China han demostrado un sistema de transmisión de energía inalámbrica que utiliza un emisor de microondas terrestre para enviar energía a un conjunto de antenas montadas en la parte inferior de la aeronave. Es importante destacar que lograron hacerlo mientras tanto el dron como el sistema de carga se encontraban en movimiento.

| etiquetas: sistema de carga , drones , microondas , china
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5 comentarios
9 2 0 K 202 tecnología
Dene #3 Dene
Uf, los pobrez patoz que pillen en medio de las microondas volando van a quedar bien laqueados
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Malinke #5 Malinke
Alquilo rayos microhondas para recarga de drones en vuelo, zona litoral central asturiano.
Samsung de 800 w de máximo, pero modelo reciente.
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#1 fzman
Es interesante, pero no le veo mucha utilidad práctica. Si tienes unos drones montrando guardia en un sitio para poder ver si se mueve algo, lo práctico es enviar drones nuevos y retirar los viejos para sustituirles las baterías "moviendo masa".
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Gry #2 Gry
#1 Por otro lado están desarrollando satélites capaces de transmitir energía por microondas, si lo combinas tienes drones con alcance ilimitado y sin gastar dinero en tonterías como baterías o combustible.
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Connect #4 Connect
#2 A mí eso me parece ya de demasiada ciencia ficción. Sobre el papel todo es factible, pero algo así suena más a una novela de Isaac Asimov que una realidad. Es decir, que podría ser pero otra cosa es poder llevarlo a la práctica. Vamos, ¿lo siguiente sería enviar enjambres de millones de drones alimentados por rayos desde satélites?
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menéame