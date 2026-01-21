edición general
El Porsche 911 es el coche más vendido en Andorra por segundo año consecutivo. La culpa no es de los influencers, es de Francia

Un año más, el Porsche 911 vuelve a ser el modelo más vendido en el principado de Andorra, mientras que en España el título recae en el Dacia Sandero. Dacia Sandero y Porsche 911 ya ocuparon los primeros puestos de la misma manera. Es más, las ventas del eterno 911 aumentaron en Andorra un 16% el año pasado con respecto a 2024. La situación privilegiada de paraíso fiscal no explica por sí solo el éxito del deportivo en el país pirenaico, sobre todo cuando el segundo coche más vendido del país es el Toyota Yaris Cross y el SEAT Arona, el tercero

#1 Perrota
Comprar un 911 y luego que venga un Xiaomi SU7 Ultra, con sus 1.500 cv, y te arranque las puertas en aceleración, autonomía, espacio, comodidad…

forococheselectricos.com/noticias/xiaomi-ya-vende-mas-coches-en-europa
0 K 10
DORO.C #2 DORO.C
#1 Para gustos los colores :-D
0 K 17
powernergia #3 powernergia *
Primero dice que lo del paraíso fiscal no explica el asunto, y luego explica que si, que es por ser paraíso fiscal.

#1 ¿1500 CV? Se me hace poco para el día a día.
0 K 10

