Polonia quiere más soldados de Estados Unidos y tener el mayor ejército de Europa

El ministro de Defensa de Polonia, Wadysaw Kosiniak-Kamysz, afirmó este miércoles que tener más soldados de Estados Unidos en su país es "un objetivo estratégico" al que se une la voluntad de contar con 500.000 soldados para hacer del Ejército polaco el mayor de Europa. Durante su intervención en unas jornadas sobre defensa Kosiniak-Kamysz declaró que "sin tropas estadounidenses (en bases europeas) no hay una Europa segura". El ministro polaco recalcó además que el objetivo de su país es construir el ejército más fuerte y numeroso de Europa...