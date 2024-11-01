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Polonia quiere más soldados de Estados Unidos y tener el mayor ejército de Europa

Polonia quiere más soldados de Estados Unidos y tener el mayor ejército de Europa

El ministro de Defensa de Polonia, Wadysaw Kosiniak-Kamysz, afirmó este miércoles que tener más soldados de Estados Unidos en su país es "un objetivo estratégico" al que se une la voluntad de contar con 500.000 soldados para hacer del Ejército polaco el mayor de Europa. Durante su intervención en unas jornadas sobre defensa Kosiniak-Kamysz declaró que "sin tropas estadounidenses (en bases europeas) no hay una Europa segura". El ministro polaco recalcó además que el objetivo de su país es construir el ejército más fuerte y numeroso de Europa...

| etiquetas: polonia , soldados , estados unidos , mayor ejército , europa
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8 comentarios
5 0 0 K 58 actualidad
#4 Assoka
Lo que faltaba. Una reedición de la Gran República de Polonia-Lituania con dos presidentes derechistas rusófobos, uno de ellos ex-miembro del PiS, el partido que ultraderechizó Polonia y se cargó el sistema judicial.

A ver si les da por volver a invadir Bielorrusia.
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devilinside #6 devilinside
#4 Y los países bálticos y, ya puestos, Rusia
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cocolisto #1 cocolisto *
Entre Alemania y Polonia nos van a alegrar el futuro.Tengo allí un amigo y ya lo que hay es paranoia y militarismo a tope.
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Aokromes #2 Aokromes
que se lleven los de españa.
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Aokromes #3 Aokromes
> la voluntad de contar con 500.000 soldados para hacer del Ejército polaco el mayor de Europa

erroneo, con 500 000 soldados seguirian sin ser el mayor ejercito de europa, tal vez de la union europea si, de europa no.
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elgranpilaf #5 elgranpilaf
Nos vamos a extinguir
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mefistófeles #8 mefistófeles
Claro, la culpa es del polaco por no fiarse del ruso que, total, sólo le ha invadido un porrón de veces y que durante el sxx tuvo miles de soldados soviéticos controlando su política y territorio.

Estos polacos cómo son....
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#7 pozz
En Polonia conocen demasiado bien lo que es el cancer ruso, no lo quieren ni en pintura.
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menéame