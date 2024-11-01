La politica del miedo: 80000 millones de gasto militar para el 2026

el gasto militar real del Estado español alcanzará los 80.000 millones de euros en 2026. Este gasto se esconde tras una compleja arquitectura presupuestaria y recae desproporcionadamente sobre las clases populares, mientras se sacrifica la inversión en sanidad, educación y servicios sociales. Un solo año de gasto militar real podría financiar el funcionamiento del sistema sanitario durante 12 meses. el 30 % más pobre de la población realiza un esfuerzo mayor que el 1 % más rico para sostener el gasto militar y las rentas de capital.