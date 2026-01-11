·
La política exterior de Trump tiene nombre: se llama "diplomacia de cañoneras" y nos devuelve al siglo XIX
La nueva Administración de Estados Unidos utiliza la coerción militar y económica para apropiarse de recursos y doblegar voluntades tanto de aliados y adversarios
#1
Antipalancas21
Mas bien diplomacia hujoputera, por ser quien la usa.
0
K
20
#2
pepel
Necesito el dinero de los idiotas.
0
K
17
