edición general
4 meneos
10 clics
La política exterior de Trump tiene nombre: se llama "diplomacia de cañoneras" y nos devuelve al siglo XIX

La política exterior de Trump tiene nombre: se llama "diplomacia de cañoneras" y nos devuelve al siglo XIX

La nueva Administración de Estados Unidos utiliza la coerción militar y económica para apropiarse de recursos y doblegar voluntades tanto de aliados y adversarios

| etiquetas: trump , geopolítica , diplomacia , militar
4 0 0 K 59 politica
2 comentarios
4 0 0 K 59 politica
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Mas bien diplomacia hujoputera, por ser quien la usa.
0 K 20
pepel #2 pepel
Necesito el dinero de los idiotas.
0 K 17

menéame