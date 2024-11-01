La Policía Nacional ejecuta la expulsión de un marroquí por receptar móviles robados que luego vendía  

La Policía Nacional ha ejecutado la expulsión del territorio nacional de un ciudadano de marroquí, que era el responsable de receptar móviles robados que después revendía en España y Marruecos. Este individuo se encontraba interno en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia y tenía ordenada su expulsión por resolución de devolución de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza de fecha 18 de marzo de 2025. La detención tuvo lugar el pasado 22 de octubre como presunto autor de un delito de receptación, ya que se hacía con teléfonos..