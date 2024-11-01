edición general
2 meneos
11 clics

La Policía Nacional detiene en Soria a un hombre por robar en un bar: el reguero de monedas delató su escondrijo

Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes y el detenido fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un robo con fuerza

| etiquetas: policía , soria , robo , monedas
1 1 0 K 14 actualidad
1 comentarios
1 1 0 K 14 actualidad
Pacofrutos #1 Pacofrutos
Y de esta manera Pulgarcito pasó a enfrentarse a una petición de un año de cárcel por parte de el ministerio fiscal.
0 K 15

menéame