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La Policía Nacional detiene en Tarancón (Cuenca) al agresor sexual Vicente L. G. tras 28 días fugado

La Policía Nacional detiene en Tarancón (Cuenca) al agresor sexual Vicente L. G. tras 28 días fugado

La Policía Nacional ha detenido al agresor sexual múltiple Vicente L. G. después de 28 días fugado. El pasado 9 de abril no acudió a una vista judicial en la que debía decidirse si seguía en libertad con medidas cautelares o ingresaba en prisión. La investigación terminó este jueves con su arresto en Tarancón, provincia de Cuenca. Los agentes consideraban al condenado un sujeto potencialmente peligroso y mantenían activo un amplio disposi... Relacionada: www.meneame.net/story/desaparece-agresor-sexual-multiple-tras-ser-cond

| etiquetas: detenido , fugado , agresor sexual , exdetective , vicente , tarancón
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