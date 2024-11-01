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Desaparece un agresor sexual múltiple tras ser condenado a 8 años de prisión por obligar a una mujer a grabar vídeos sexuales

Desaparece un agresor sexual múltiple tras ser condenado a 8 años de prisión por obligar a una mujer a grabar vídeos sexuales

Denuncian la desaparición de Vicente L. G., un hombre acusado de varias agresiones sexuales en Castellón, que está en paradero desconocido y huido de la justicia desde principios de abril. El hombre, de 45 años, en el pasado ejercía como detective privado, fue condenado por última vez el pasado 8 de abril. Un tribunal de la Audiencia Provincial le impuso una pena de ocho años de prisión y una indemnización de 15.000 euros, según el diario Levante.

| etiquetas: agresor sexual , fuga , pulsera electrónica
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6 comentarios
15 3 0 K 268 actualidad
Dakaira #1 Dakaira
Pero porque la alerta de de sos desaparecidos si parece un sos fugados?
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Urasandi #4 Urasandi
No ponen la nacionalidad del presunto delincuente...
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Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
#4 Los negativos que el envio obtenga te podran dar pistas, si son pocos se trataria de un español de nacimiento. Estaremos atentes
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Urasandi #6 Urasandi
#5 van 0....
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#3 fremen11
Este cuando lo cojan y lo metan en el talego, será de esos que se cambian el sexo......
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#2 fzman
Le condenan y se escapa. Tampoco es una notícia destacable esto.
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