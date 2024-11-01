Desaparece un agresor sexual múltiple tras ser condenado a 8 años de prisión por obligar a una mujer a grabar vídeos sexuales

Denuncian la desaparición de Vicente L. G., un hombre acusado de varias agresiones sexuales en Castellón, que está en paradero desconocido y huido de la justicia desde principios de abril. El hombre, de 45 años, en el pasado ejercía como detective privado, fue condenado por última vez el pasado 8 de abril. Un tribunal de la Audiencia Provincial le impuso una pena de ocho años de prisión y una indemnización de 15.000 euros, según el diario Levante.