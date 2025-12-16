La Policía Nacional denuncia al ultra Vito Quiles por vulnerar la Ley en Tenerife

Ha sido propuesto para sanción por dos infracciones recogidas en al Ley de Seguridad Ciudadana durante una manifestación en la Universidad de La Laguna. La primera de ellas se produjo al romper un cordón policial para jalear a los ultras que fueron a apoyarle. La segunda, por su participación en la manifestación que no había sido comunicada previamente a la Subdelegación del Gobierno. Quiles organizó una concentración sin comunicarlo y además, desobedeció las indicaciones de los agentes, lo que motivó ambas propuestas de sanción.