La Policía Nacional denuncia al ultra Vito Quiles por vulnerar la Ley en Tenerife

La Policía Nacional denuncia al ultra Vito Quiles por vulnerar la Ley en Tenerife

Ha sido propuesto para sanción por dos infracciones recogidas en al Ley de Seguridad Ciudadana durante una manifestación en la Universidad de La Laguna. La primera de ellas se produjo al romper un cordón policial para jalear a los ultras que fueron a apoyarle. La segunda, por su participación en la manifestación que no había sido comunicada previamente a la Subdelegación del Gobierno. Quiles organizó una concentración sin comunicarlo y además, desobedeció las indicaciones de los agentes, lo que motivó ambas propuestas de sanción.

wildseven23 #1 wildseven23
¿La Policía Nacional contra un nazi? Me pinchas y no sangro.
1
pepel #3 pepel
#1 Aguas de borraja. Recuerden que sin pruebas fehacientes de la comisión de un delito no se puede condenar. Así que, VITO QUILES -> Fiscal General.
0
thror #4 thror
#3 El gilipollas se grabo haciendolo y lo difundio.
1
#9 Piscardomorao
#3 LOL, ¿te das cuenta de que al Fiscal General lo han condenado sin pruebas?

A Vito Quiles por otra parte, lo tenemos en multitud de vídeos, muchos difundidos por él mismo, que demuestran que es culpable de lo que se le acusa. El niñato fascista, xenófobo, e hijo de un inmigrante es tan imbécil que ha difundido las pruebas de su delito en redes sociales.
0
#6 soberao
#1 Si jaleas a fascistas para que vayan contra el cordón policial tienes un problema, porque esta gente no son jubilados, adolescentes o perroflautas, que esta gente son más peligrosos.
0
Febrero2034 #8 Febrero2034
#1 ¿piden invadir Polonia o meter a los judíos en cámaras de gas?
0
#2 tyrrelco
Si llegan a ser titiriteros van pa la trena bajo ley antiterrorista.
1
maquingo #5 maquingo
Si le multan, cosa mas que improbable, ya veo a la Policía haciendo una colecta entre el Cuerpo
0
#7 AlexGuevara *
Ah, qué todavía no lo habían denunciado? Perdona?
0

