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La Policía Nacional alerta: estas son las estafas de la declaración de la Renta que están circulando ahora mismo

La Policía Nacional alerta: estas son las estafas de la declaración de la Renta que están circulando ahora mismo

La Policía Nacional ha lanzado un aviso urgente a través de sus redes sociales ante el aumento de estafas vinculadas a la campaña de la Renta 2025-2026, que arrancó el pasado 2 de abril. Los delincuentes envían SMS y correos falsos que imitan a la Agencia Tributaria prometiendo devoluciones o amenazando con sanciones. Caer en el engaño puede costarte todos los ahorros de tu cuenta bancaria.

| etiquetas: estafa , policia , renta
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2 comentarios
4 1 0 K 41 actualidad
SMaSeR #1 SMaSeR *
Yo creo que a la hora de pagarte algo no te buscan, te lo pagan y ya, tienen todos tus datos xD. Si quieren comunicarte algo, te mandan un certificado, y ponte a temblar. Por lo menos en mi caso siempre ha sido así.
Creo que tienen tan mala fama que la peña recibe un mensaje amenazante tipo "PAGANOS A ESTA CUENTA O TE PARTIMOS LAS PIERNAS, Fdo Hacienda", y la peña pues se lo cree, obviamente.
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Graffin #2 Graffin
Incompleta o errónea. Falta la de "marca la casilla de la iglesia"
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menéame