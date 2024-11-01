La Policía Nacional alerta: estas son las estafas de la declaración de la Renta que están circulando ahora mismo

La Policía Nacional ha lanzado un aviso urgente a través de sus redes sociales ante el aumento de estafas vinculadas a la campaña de la Renta 2025-2026, que arrancó el pasado 2 de abril. Los delincuentes envían SMS y correos falsos que imitan a la Agencia Tributaria prometiendo devoluciones o amenazando con sanciones. Caer en el engaño puede costarte todos los ahorros de tu cuenta bancaria.
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Creo que tienen tan mala fama que la peña recibe un mensaje amenazante tipo "PAGANOS A ESTA CUENTA O TE PARTIMOS LAS PIERNAS, Fdo Hacienda", y la peña pues se lo cree, obviamente.