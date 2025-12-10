La Policía Local de Gijón acude a una protesta de familias en el colegio Lloréu

La ausencia de excursiones este curso por 'falta de recursos' del claustro, motivo del conflicto. El conflicto por la determinación del claustro del colegio Lloréu de no realizar este curso actividades complementarias fuera del centro, es decir, excursiones, sumó ayer un nuevo episodio. Un grupo de padres impulsó una concentración de protesta a la que acudió la Policía Local, avisada por la dirección. "Hay otras maneras; no es plato de buen gusto para los profesores que los reciban con silbidos", manifestó Milagros Neira, directora del colegio