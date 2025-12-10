edición general
2 meneos
6 clics
La Policía Local de Gijón acude a una protesta de familias en el colegio Lloréu

La Policía Local de Gijón acude a una protesta de familias en el colegio Lloréu

La ausencia de excursiones este curso por 'falta de recursos' del claustro, motivo del conflicto. El conflicto por la determinación del claustro del colegio Lloréu de no realizar este curso actividades complementarias fuera del centro, es decir, excursiones, sumó ayer un nuevo episodio. Un grupo de padres impulsó una concentración de protesta a la que acudió la Policía Local, avisada por la dirección. "Hay otras maneras; no es plato de buen gusto para los profesores que los reciban con silbidos", manifestó Milagros Neira, directora del colegio

| etiquetas: policía local , gijón , colegio público lloreu , colegio público , foro
2 0 0 K 30 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 30 actualidad
OdaAl #1 OdaAl
Es que hay que protestar por cosas importantes y que los niños de se queden sin excursión no es de recibo.

Nótese la ironía
0 K 10

menéame