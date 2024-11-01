La policía investiga amenazas de asesinato a Marjorie Taylor Greene (inglés)

La policía de Georgia está investigando amenazas de asesinato contra la representante Marjorie Taylor Greene y su familia que "recibió (2) amenazas de asesinato por correo electrónico". "Estamos remitiendo el caso a las unidades correspondientes para su investigación", dijo Kelly Madden, especialista en información de la policía. Esto ocurre después de que el presidente Donald Trump minimizara las amenazas de muerte Greene había destacado, diciendo el domingo que "no creo que su vida esté en peligro". Trump retiró su apoyo a Greene ...
| etiquetas: marjorie taylor greene , amenazas , asesinato , policía