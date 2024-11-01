edición general
La policía investiga amenazas de asesinato a Marjorie Taylor Greene (inglés)

La policía de Georgia está investigando amenazas de asesinato contra la representante Marjorie Taylor Greene y su familia que "recibió (2) amenazas de asesinato por correo electrónico". "Estamos remitiendo el caso a las unidades correspondientes para su investigación", dijo Kelly Madden, especialista en información de la policía. Esto ocurre después de que el presidente Donald Trump minimizara las amenazas de muerte Greene había destacado, diciendo el domingo que "no creo que su vida esté en peligro". Trump retiró su apoyo a Greene ...

calde
Joder, estos fascistas se asesinan por nada... para que luego critiquen a la izquierda por no unirse y no saber hacer autocrítica... :shit:
azathothruna
#1 O asesinan para que no se descubra una infidelidad, como la viuda de ese Kirk
pitercio
Que no cree que esté en peligro dice el Trampas, lo que quiere es que sea justo lo contrario, porque sabe que se matan entre ellos de forma compulsiva, estos fanáticos majaras con líderes subnormales.
azathothruna
#2 Tecnicamente solo ese kirk es guano hasta ahora.
