·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5092
clics
I torneo de ajedrez de menéame
4913
clics
Bravo Murillo, la calle de Madrid construida como un experimento social con una acera pobre y otra rica… que salta a la vista
4180
clics
Un vídeo inédito muestra el momento exacto en que empezó el incendio que mató a 41 personas en Suiza
3192
clics
Un rico heredero nos da las claves para ganar dinero
3213
clics
Abro comunidad de Ciencia ficción en Menéame (y de paso recomiendo enlaces al respecto)
más votadas
648
El primer marido y mentor de Ayuso dio un pelotazo con la Comunidad de Madrid: se llevó 93.958,90€ que le permitió tapar agujeros
260
Abro comunidad de Ciencia ficción en Menéame (y de paso recomiendo enlaces al respecto)
462
El nombre que aparece 12000 veces en los archivos de Epstein y nadie quiere mencionar [ENG]
492
El juez Peinado abrirá diligencias: los archivos desclasificados del 23F inculpan a Begoña Gómez en el golpe de Estado
451
El Ministerio de Derechos Sociales propone vetar en toda España la compra de viviendas destinadas a la especulación
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
66
clics
La Policía interviene por un hombre que se estaba masturbando en la Escalerona, en Gijón, mirando al mar a las 3 de la tarde
El individuo mostraba una actitud onanista a plena luz del día, ante la estupefacta mirada de los testigos. Fue evacuado al Hospital de Jove
|
etiquetas
:
policía
,
gijón
,
masturba
,
escalerona
,
hombre
,
mar
7
0
1
K
84
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
0
1
K
84
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Supercinexin
Joder, mirando al mar a las 3 de la tarde. Eso no es una paja, es poesia.
#SuÚnicoDelitoFueAmar
14
K
178
#4
Pertinax
*
#1
Mirando al mar soñé, que estabas junto a miiii...
1
K
38
#11
Supercinexin
#4
1
K
38
#12
Pertinax
*
#11
Eres un viejuno.
0
K
20
#13
Supercinexin
#12
Recuerdo cantarla borracho en el local de los kintos de mi pueblo
No me acordaba ni de quién cantaba eso... Jorge Sepúlveda... ni idea, pero sí, me la sabía
Aunque gracias a dios no soy tan viejo.
0
K
18
#2
mrM4
*
Ya no puede uno ni hacerse una gayola de postre
3
K
47
#5
Charles_Dexter_Ward
Mirando al mar soñé
Que estabas junto a mí
Mirando al mar yo no sé qué sentí
Que acordándome de ti lloré
La dicha que perdí
Yo sé que ha de tornar
Y sé que ha de volver a mí
Cuando yo esté mirando al mar
www.musixmatch.com/es/letras/Jorge-Sepúlveda/Mirando-al-mar
->
youtu.be/fngNOS7hJko?si=Vqh7EBbjD9qc-I7R
1
K
35
#3
eltoloco
¿Y lo llevaron al hospital por qué motivo?
2
K
31
#8
Atusateelpelo
#3
"Cuando los agentes se personaron en el lugar comprobaron que el individuo presentaba un comportamiento estrambótico y que parecía tener alguna alteración de salud mental."
0
K
16
#9
cenutrios_unidos
Pelillos a la mar.
0
K
12
#6
surco
Pues no se, de lo suyo gastaba....literalmente
0
K
11
#10
Gilántropo
"La policía tuvo que intervenir..."
¿Para qué necesitaba él la intervención de la policía si ya se aseguró un escenario favorable?
¡Ah, vale!, leyendo las etiquetas en el orden puesto ya cuadra todo.
0
K
8
#7
unocualquierax
"Sería constitutivo de delito si el episodio de masturbación se hubiera producido en presencia de menores de 16 años".
El sexo en público sólo es delito si es delante de menores de 16 años.
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
#SuÚnicoDelitoFueAmar
No me acordaba ni de quién cantaba eso... Jorge Sepúlveda... ni idea, pero sí, me la sabía Aunque gracias a dios no soy tan viejo.
Que estabas junto a mí
Mirando al mar yo no sé qué sentí
Que acordándome de ti lloré
La dicha que perdí
Yo sé que ha de tornar
Y sé que ha de volver a mí
Cuando yo esté mirando al mar
www.musixmatch.com/es/letras/Jorge-Sepúlveda/Mirando-al-mar
-> youtu.be/fngNOS7hJko?si=Vqh7EBbjD9qc-I7R
¿Para qué necesitaba él la intervención de la policía si ya se aseguró un escenario favorable?
¡Ah, vale!, leyendo las etiquetas en el orden puesto ya cuadra todo.
El sexo en público sólo es delito si es delante de menores de 16 años.