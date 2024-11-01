edición general
La Policía interviene por un hombre que se estaba masturbando en la Escalerona, en Gijón, mirando al mar a las 3 de la tarde

El individuo mostraba una actitud onanista a plena luz del día, ante la estupefacta mirada de los testigos. Fue evacuado al Hospital de Jove

Supercinexin #1 Supercinexin
Joder, mirando al mar a las 3 de la tarde. Eso no es una paja, es poesia.
#SuÚnicoDelitoFueAmar
Pertinax #4 Pertinax *
#1 Mirando al mar soñé, que estabas junto a miiii... {0x1f3b6}
Pertinax #12 Pertinax *
#11 Eres un viejuno. :troll:
Supercinexin #13 Supercinexin
#12 Recuerdo cantarla borracho en el local de los kintos de mi pueblo :-|

No me acordaba ni de quién cantaba eso... Jorge Sepúlveda... ni idea, pero sí, me la sabía :-| Aunque gracias a dios no soy tan viejo.
#2 mrM4 *
Ya no puede uno ni hacerse una gayola de postre
Charles_Dexter_Ward #5 Charles_Dexter_Ward
Mirando al mar soñé
Que estabas junto a mí
Mirando al mar yo no sé qué sentí
Que acordándome de ti lloré
La dicha que perdí
Yo sé que ha de tornar
Y sé que ha de volver a mí
Cuando yo esté mirando al mar
www.musixmatch.com/es/letras/Jorge-Sepúlveda/Mirando-al-mar

-> youtu.be/fngNOS7hJko?si=Vqh7EBbjD9qc-I7R
eltoloco #3 eltoloco
¿Y lo llevaron al hospital por qué motivo? ?( xD
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#3 "Cuando los agentes se personaron en el lugar comprobaron que el individuo presentaba un comportamiento estrambótico y que parecía tener alguna alteración de salud mental."
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
Pelillos a la mar.
#6 surco
Pues no se, de lo suyo gastaba....literalmente
#10 Gilántropo
"La policía tuvo que intervenir..."
¿Para qué necesitaba él la intervención de la policía si ya se aseguró un escenario favorable?
¡Ah, vale!, leyendo las etiquetas en el orden puesto ya cuadra todo.
#7 unocualquierax
"Sería constitutivo de delito si el episodio de masturbación se hubiera producido en presencia de menores de 16 años".

El sexo en público sólo es delito si es delante de menores de 16 años.
