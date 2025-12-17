edición general
Un policía herido de bala por un disparo accidental durante un operativo de la UDEF en Los Molares

La Policía Nacional ha informado este miércoles que en el transcurso de un operativo desplegado esta misma mañana por miembros de la UDEF de la Policía Nacional en la localidad de Los Molares (Sevilla) contra las estafas cibernéticas, se ha producido un disparo accidental durante la intervención resultando herido uno de los policías intervinientes...

tul #4 tul
claramente los juankers rusos le han obligado a dispararse a si mismo, otro mas a la larga lista de victimas del comonismo! xD
HeilHynkel #5 HeilHynkel
operativo desplegado esta misma mañana por miembros de la UDEF de la Policía Nacional en la localidad de Los Molares (Sevilla) contra las estafas cibernéticas,

Digo yo que estarían haciendo la redada donde están los servidores porque si no es raro de cojones.
ChiquiVigo #9 ChiquiVigo *
#5 No sé qué peligrosidad suponían de los delincuentes, pero sino era alta ir con una bala en la recámara ... :-S
HeilHynkel #11 HeilHynkel
Las pistolas modernas (Glock, Beretta, ...) te permiten llevan una bala en recámara de manera segura si guardas el dedo en el culo en lugar de en el gatillo (bueno, una SIG que fue reglamentaria en el US ARMY no)

Si llevas el dedo en el gatillo, tienes muchas posibildades de cagarla.
ChiquiVigo #12 ChiquiVigo
#11 En principio todas lo permiten (La P320 se actualizó para no poder dispararse sola en caídas.) Pero es mucho más seguro ir sin bala en la recámara y mucho más normal si no eres una unidad tipo SWAT al menos fuera de EEUU.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... El agente herido ha sido trasladado a un centro sanitario para su asistencia, si bien en principio no presenta lesiones de gravedad. De momento se desconocen más datos en relación con dicho operativo...
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
la poli Nazional teniendo "accidentes" en los que las pistolas se les disparan solas y acaban hiriéndose entre ellos... Torrente 6?
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
¡Me cago en tus muelas!
makinavaja #10 makinavaja
Pofesional, muy pofesional!!!!! :troll: :troll: :troll:
ChatGPT #6 ChatGPT
Madre Mía, vaya plan...
#7 mercure
Se ha hecho un Froilán.
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
Tiene toda la pinta.

www.diariodesevilla.es/sevilla/herido-policia-nacional-sevilla-disparo

Un policía nacional de Sevilla ha resultado herido este miércoles durante una intervención, en la que se ha disparado accidentalmente su propia arma reglamentaria. El agente tiene una herida de bala en la pierna, pero su estado no es grave.

Ha sido trasladado a un centro hospitalario de Sevilla, en el que está siendo atendido de las lesiones. La herida es limpia, tiene orificio de entrada y salida a la altura del muslo y en principio se encuentra en buen estado de salud a pesar del disparo.
#13 pelagito
Las armas las carga el diablo. Las disparan los imbéciles.
