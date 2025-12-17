Un policía herido de bala por un disparo accidental durante un operativo de la UDEF en Los Molares

La Policía Nacional ha informado este miércoles que en el transcurso de un operativo desplegado esta misma mañana por miembros de la UDEF de la Policía Nacional en la localidad de Los Molares (Sevilla) contra las estafas cibernéticas, se ha producido un disparo accidental durante la intervención resultando herido uno de los policías intervinientes...
Digo yo que estarían haciendo la redada donde están los servidores porque si no es raro de cojones.
Las pistolas modernas (Glock, Beretta, ...) te permiten llevan una bala en recámara de manera segura si guardas el dedo en el culo en lugar de en el gatillo (bueno, una SIG que fue reglamentaria en el US ARMY no)
Si llevas el dedo en el gatillo, tienes muchas posibildades de cagarla.
Tiene toda la pinta.
Un policía nacional de Sevilla ha resultado herido este miércoles durante una intervención, en la que se ha disparado accidentalmente su propia arma reglamentaria. El agente tiene una herida de bala en la pierna, pero su estado no es grave.
Ha sido trasladado a un centro hospitalario de Sevilla, en el que está siendo atendido de las lesiones. La herida es limpia, tiene orificio de entrada y salida a la altura del muslo y en principio se encuentra en buen estado de salud a pesar del disparo.