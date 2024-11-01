La policía evalúa las afirmaciones de que el expríncipe Andrés compartió detalles comerciales confidenciales con Epstein [ENG]

La policía de Thames Valley está evaluando una denuncia del grupo antimonárquico Republic sobre el presunto intercambio de material confidencial por parte de Andrew Mountbatten-Windsor con Jeffrey Epstein. Según correos electrónicos publicados recientemente por el gobierno de Estados Unidos, un remitente que se cree que es el ex príncipe transmitió informes de visitas a Singapur, Hong Kong y Vietnam y detalles confidenciales de oportunidades de inversión.