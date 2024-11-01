La Policía detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra tras registrar la sede de la aerolínea por presunto blanqueo

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido este jueves al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, en una operación en la que también se ha registrado la sede de la compañía por presunto blanqueo. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes consultadas por Europa Press, que precisan que la investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid y, de momento, bajo secreto de sumario.
| etiquetas: policia , ceo , detiene , plus ultra , blanqueo , udef
⦁ El Gobierno da luz verde al rescate de Duro Felguera y la aerolínea Plus Ultra
⦁ Plus Ultra solicitó un rescate a la SEPI diez veces mayor a su patrimonio
www.meneame.net/story/antes-rescate-gobierno-banca-rechazo-conceder-cr [[⦁ Antes del rescate del Gobierno la… » ver todo el comentario
>La UDEF registra la sede de la aerolínea Plus Ultra
>www.meneame.net/story/udef-registra-sede-aerolinea-plus-ultra
Veremos todo lo que sale cuando se levante el secreto del sumario