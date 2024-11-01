edición general
La Policía detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra tras registrar la sede de la aerolínea por presunto blanqueo

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido este jueves al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, en una operación en la que también se ha registrado la sede de la compañía por presunto blanqueo. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes consultadas por Europa Press, que precisan que la investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid y, de momento, bajo secreto de sumario.

