Polémica por un vídeo en el que aparecen esvásticas en una carpa de Vox, que según el partido tiraron un grupo de "contrarios"

El grupo municipal de Vox en Barcelona niega que las pegatinas con el símbolo nazi les perteneciera. Vídeo: x.com/DesmontandoAVOX/status/2012051042687721833

#1 davidvsgoliat
Seguro que son los mismos que les levantan el brazo en contra de su voluntad en algunos actos para que parezca que están haciendo el saludo nazi.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Si están bien hechas es un ataque de falsa bandera o alguien llevaba una plantilla de casa xD xD
Lamantua #3 Lamantua *
Partido de piojosos.
