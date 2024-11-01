·
11055
clics
¿Por qué... no nos estamos preparando?
4882
clics
Patrón de colapso de un imperio en 7 etapas: EE. UU. está en la etapa 5
4080
clics
Increíble video, una primicia mundial, muestra a una tribu amazónica no contactada emergiendo de la selva
4206
clics
Foto oficial de la entrega del premio Nobel de Corina Machado a Trump
4384
clics
Lo que no sale en televisión es lo importante
17
meneos
110
clics
Polémica por un vídeo en el que aparecen esvásticas en una carpa de Vox, que según el partido tiraron un grupo de "contrarios"
El grupo municipal de Vox en Barcelona niega que las pegatinas con el símbolo nazi les perteneciera. Vídeo:
x.com/DesmontandoAVOX/status/2012051042687721833
|
etiquetas
:
esvásticas
,
vox
,
carpa
,
barcelona
#1
davidvsgoliat
Seguro que son los mismos que les levantan el brazo en contra de su voluntad en algunos actos para que parezca que están haciendo el saludo nazi.
4
K
61
#2
Verdaderofalso
*
Si están bien hechas es un ataque de falsa bandera o alguien llevaba una plantilla de casa
0
K
20
#3
Lamantua
*
Partido de piojosos.
0
K
9
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
