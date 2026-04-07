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Polémica en ‘MasterChef’: Concursante musulmana se niega a cocinar cerdo y acaba en la prueba de expulsión
La última entrega de 'MasterChef' dejó uno de los momentos más comentados de la temporada tras la decisión de una concursante de no cocinar con cerdo por motivos religiosos.
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etiquetas
:
masterchef
,
cerdo
,
concursante
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2
12
K
21
ocio
44 comentarios
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ocio
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relacionadas
#1
yoma
No entiendo por qué se presenta a un concurso en el que tiene limitadas sus capacidades a través de sus creencias.
20
K
163
#2
mariKarmo
#1
porque supongo que el cerdo no es lo único que se puede cocinar en todo el mundo de la gastronomía…..
Así que la “limitación” que comentas es despreciable a mi entender
12
K
113
#5
yoma
#2
Como no es lo único he dicho que tiene limitadas sus capacidades para ello. Es como si en un concurso de cultura general pides que no te pregunten de geografía. Sabe perfectamente que en ese concurso tarde o temprano van a tener contacto con el cerdo por lo tanto no vale ahora rasgarse las vestiduras.
10
K
95
#13
mariKarmo
*
#5
ha pasado lo mismo con veganos en otras ediciones y también fueron enviados a la prueba de expulsión.
Y no es un tema tanto de tocar como de probar lo que estás cocinando, algo que normalmente se requiere en concursos culinarios.
2
K
31
#16
yoma
#13
La concursante se ha negado no solo a probarlo sino también a manipularlo.
3
K
36
#17
mariKarmo
*
#16
pero que no pasa nada. Hay mil cosas más que cocinar. El mundo de la gastronomía no se centra solo en el cerdo eh
.
Poco comes me parece a mi. A ver si me comes más que no me comes nada. Así estás hecho una sífide.
0
K
11
#29
CosaCosa
#17
claro que no pasa nada. Asi como no pasa nada por que la expulsen por no pasar la prueba.
Si el mundo es muy sencillo
6
K
62
#40
mariKarmo
#29
no la han expulsado
0
K
11
#23
josde
#5
No solamente el cerdo también tienen prohibido según creo los animales sacrificados incorrectamente.
1
K
31
#8
DayOfTheTentacle
*
#2
puede un camarero musulmán negarse a servir cerdo o alcohol a un cliente?
Puede un médico católico negarse a practicar un aborto?
Puede un vegano negarse a servir carne?
Te parece bien?
7
K
70
#10
mariKarmo
*
#8
es un concurso. No lo puedo comparar con algo que es una “obligación”.
Por otro lado el cocinar requiere normalmente de probar lo que estás cocinando.
En otras ediciones ha pasado algo similar con veganos.
2
K
43
#12
DayOfTheTentacle
#10
puede un vegano ir a este concurso y negarse a usar carne si asi lo pide el jurado?
1
K
19
#15
mariKarmo
*
#12
no es usar, es probar. Has visto el programa alguna vez?
Y sí, puede negarse. Si luego te envían a la prueba de expulsión pues ya tú mismo, es un riesgo que corres.
0
K
11
#20
DayOfTheTentacle
#15
pues no lo he visto no... yo aoy fan de arguiñano
1
K
29
#44
mariKarmo
#20
Rico, rico!!!
0
K
11
#28
josde
#8
En el primer caso que pones no creo que durara mucho como camarero.
0
K
20
#22
Bonzaitrax
#2
¡Claroooooooo!, como en España el cerdo es un producto residual de su gastronomía
4
K
54
#43
mariKarmo
#22
eh?
0
K
11
#25
javierchiclana
*
#2
¿Despreciable la cocina de derivados del cerdo en España?
Dudo que esto no estuviera amañado. A MasterChef le va todo el sensacionalismo. No soy capaz de aguantarlo ni 10 minutos.
1
K
29
#42
mariKarmo
#25
con tu última frase estoy al 500% de acuerdo.
0
K
11
#32
solomonovolumen
#2
Cocinar <> comer
1
K
20
#39
mariKarmo
*
#32
un buen cocinero prueba el cocinado durante. Tú no lo haces cuando preparas guisos o cosas así?
Y en un concurso ya ni te cuento. No presentas cosas a ciegas nene
.
0
K
11
#3
oscarcr80
#1
Polémica?
Llámame loco.
2
K
20
#6
Pertinax
*
#1
Porque así el
concurso
obtiene publicidad gratuita. No me creo que esto sea casual.
6
K
74
#7
yoma
#6
Mas que el concurso, la publicidad será para la concursante que es la que ha creado la polémica.
1
K
19
#11
Pertinax
*
#7
A estas alturas, ya conocemos más que bien cómo se eligen los concursantes de los realities y cómo se les pone al límite, en base a esos perfiles, en pos de la audiencia.
2
K
37
#14
yoma
*
#11
Al igual que sabemos que muchos se presenta a estos concursos para hacerse famosetes creando polémica y luego vivir del cuento.
1
K
19
#21
Pertinax
*
#14
Qué bonito debe ser tener tanta fe en las
casualidades
.
Me gustaría ver qué preguntas le hicieron en la entrevista de selección. Algo me dice que no nos sorprenderíamos.
0
K
17
#41
Conde_Lito
#6
El 99.98% de lo que ocurre en TV está guionizado.
Y este programa no va a ser la excepción, y más teniendo en cuenta que se graba varios meses antes de su emisión y está todo muy
encorsetado
y coreografiado.
0
K
7
#9
woke
*
#1
son sus creencias como las de los
terraplanistas
.
3
K
27
#30
Tiranoc
#9
no, los terraplanistas no tienen prohibido cocinar cerdo
1
K
14
#19
josde
#1
Desde luego el que la eligió metió bien la pata de cerdo.
1
K
31
#27
Eukherio
*
#1
Los organizadores suelen estar avisados. Si hacen algo así es por show o porque alguien la cagó. Tú te metes ahí y ya avisas, si ellos no quieren tenerte no pasas el casting.
1
K
27
#38
Estoeslaostia
#1
si, si que lo entiendes.
0
K
7
#4
Pand_
Hay que tener los webazos como el caballo de espartero para manipular así. Si llegas al final del artículo:
La concursante empleó una pieza de carne de alto coste para una elaboración sencilla, lo que fue duramente criticado durante la cata.
Como consecuencia, el jurado decidió sancionarla con el delantal negro, enviándola directamente a la prueba de eliminación, tal y como permite la mecánica del programa en casos de errores o decisiones cuestionadas.
7
K
92
#26
Pitchford
#4
Efectivamente, empleó solomillo para hacer una salsa, desechando luego el solomillo. El delantal negro fue por mal uso y desperdicio del producto y no tuvo nada que ver con que dijera que no va a cocinar cerdo bajo ningún concepto. El titular da a entender otra cosa y la entradilla no lo aclara.
1
K
28
#18
Zamarro
El islam, el judaismo y el cristianismo y tienen CIENTOS de animales prohibidos, Solo se considenran "limpios y aptos para consumo" los animales con pezuña partida y que rumien, Si rumia pero no tiene pezuña partida no vale, y si tiene pezuña partida pero no rumia (cerdo) tampoco vale.
el cerdo es el que mas conocemos porque a nosotros nos encanta y el jamon y el cerdo es parte de nuestras costumbres en españa desde hace siglos.
Lo que pasa es que los cristianos han relajado esas…
» ver todo el comentario
3
K
45
#31
placeres
#18
Esto no, el NO acatamiento de la normativa alimentaria del antiguo testamento ya apareció en tiempos de cristo, reflejado en los evangelios, fué una de sus primeras decisiones institucionales para reforzar la separación respecto al judaísmo.
No es que al español actual le importe una mierda la biblia, la propia biblia cristiana siempre ha dicho que esas normas ya no eran obligatorias.
Creo que lo estas confundiendo con el ayuno que si establece ciertas limitaciones como acto de penitencia, pero en ningún lugar se dice que cierto alimento sea impuro.
0
K
12
#35
Luskan
Las "pólemicas" de ese programa van incluidas en el guion. Yo trabajo en hostelería y ningún marroquí de los que trabajan conmigo se niega a cocinar cerdo.
2
K
26
#36
joseac
Va a un concurso de cocina en España y ¿se piensa que no le va a tocar cerdo alguna vez?
...
0
K
10
#34
Metabarón
Telebasura
0
K
9
#37
Tecar
Está claro a lo que iba.
0
K
7
#33
Donlixo
Concurso mis c***nes...y que casualidad que justo justo haya aparecido este caso estos días...Asco de programa!
0
K
7
#24
vilgeits
Alá no queria que superase la prueba. Los caminos del Señor son inexpugnables.
0
K
7
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44
comentarios)
menéame
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Así que la “limitación” que comentas es despreciable a mi entender
Y no es un tema tanto de tocar como de probar lo que estás cocinando, algo que normalmente se requiere en concursos culinarios.
Poco comes me parece a mi. A ver si me comes más que no me comes nada. Así estás hecho una sífide.
Si el mundo es muy sencillo
Puede un médico católico negarse a practicar un aborto?
Puede un vegano negarse a servir carne?
Te parece bien?
Por otro lado el cocinar requiere normalmente de probar lo que estás cocinando.
En otras ediciones ha pasado algo similar con veganos.
Y sí, puede negarse. Si luego te envían a la prueba de expulsión pues ya tú mismo, es un riesgo que corres.
Dudo que esto no estuviera amañado. A MasterChef le va todo el sensacionalismo. No soy capaz de aguantarlo ni 10 minutos.
Y en un concurso ya ni te cuento. No presentas cosas a ciegas nene .
Llámame loco.
Me gustaría ver qué preguntas le hicieron en la entrevista de selección. Algo me dice que no nos sorprenderíamos.
Y este programa no va a ser la excepción, y más teniendo en cuenta que se graba varios meses antes de su emisión y está todo muy encorsetado y coreografiado.
La concursante empleó una pieza de carne de alto coste para una elaboración sencilla, lo que fue duramente criticado durante la cata.
Como consecuencia, el jurado decidió sancionarla con el delantal negro, enviándola directamente a la prueba de eliminación, tal y como permite la mecánica del programa en casos de errores o decisiones cuestionadas.
el cerdo es el que mas conocemos porque a nosotros nos encanta y el jamon y el cerdo es parte de nuestras costumbres en españa desde hace siglos.
Lo que pasa es que los cristianos han relajado esas… » ver todo el comentario
No es que al español actual le importe una mierda la biblia, la propia biblia cristiana siempre ha dicho que esas normas ya no eran obligatorias.
Creo que lo estas confundiendo con el ayuno que si establece ciertas limitaciones como acto de penitencia, pero en ningún lugar se dice que cierto alimento sea impuro.