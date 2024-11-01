edición general
1 meneos
22 clics

La polarización se convierte en el tema del anuncio de Navidad de Campofrío, con Ana Rosa, Carmen Machi, Sardá, Henar Álvarez...  

El anuncio de la compañía llama a evitar la polarización y la protagoniza Ana Rivero, taquígrafa del Congreso de los Diputados durante más de 50 años...

| etiquetas: television , publicidad
1 0 1 K 12 actualidad
3 comentarios
1 0 1 K 12 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
consumidores de Campofrío, sabéis ya la subida de los precios y demás para qué era? eso, para pagarle un pastón a la Villareja y cía. para este anuncio de mierda!
0 K 20
duende #3 duende *
De verdad ¿Henar Álvarez , hace un anuncia para evitar la polarización?, si trabaja incansablemente para polarizar, un pequeño ejemplo:
www.tiktok.com/@elhermosilloc/video/6971601570316225797?lang=es
0 K 12
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Ñiñi y lo entretenidas que van a estar las cenas de navidad, empresas y de amistades?? A gozar y a retratar
0 K 7

menéame