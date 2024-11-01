·
La polarización se convierte en el tema del anuncio de Navidad de Campofrío, con Ana Rosa, Carmen Machi, Sardá, Henar Álvarez...
El anuncio de la compañía llama a evitar la polarización y la protagoniza Ana Rivero, taquígrafa del Congreso de los Diputados durante más de 50 años...
actualidad
3 comentarios
#1
YSiguesLeyendo
consumidores de Campofrío, sabéis ya la subida de los precios y demás para qué era? eso, para pagarle un pastón a la Villareja y cía. para este anuncio de mierda!
#3
duende
*
De verdad ¿Henar Álvarez , hace un anuncia para evitar la polarización?, si trabaja incansablemente para polarizar, un pequeño ejemplo:
www.tiktok.com/@elhermosilloc/video/6971601570316225797?lang=es
#2
CharlesBrowson
Ñiñi y lo entretenidas que van a estar las cenas de navidad, empresas y de amistades?? A gozar y a retratar
