Por qué podrías enfrentarte a consecuencias legales por publicar imágenes de ataques en Oriente Medio (EN)

Las redes sociales se han inundado de imágenes de influencers y turistas en Oriente Medio que muestran cómo se interceptan los ataques de represalia iraníes en toda la región.

ombresaco #2 ombresaco
Authorities have restrictions around sharing such images for security purposes and to prevent the spread of fake news.

quién iba a imaginar que lla legislación para prevenir fake news se podría utilizar para censurar.
#3 pirat
#2 Los angloyankis son muy de imponernos normas a los demás que no dudan en saltarse cuando les conviene.
ombresaco #5 ombresaco
#3 Prácticamente todos los que hacen las normas no dudan en saltárselas cuando les conviene.
#7 pirat *
#5 Los anglos son más vehementes exigiendo a los demás el cumplimiento de "sus" normas...
Exigen jugar con su balón para impedirte continuar a medio partido...
ombresaco #8 ombresaco *
#7 porque tienen más poder.

Quiero decir, que no es intrínseco al angloyankismo, sino intrínseco al poder.
#11 pirat
#9 #8 La impronta por acomplejamiento.
manbobi #14 manbobi
#5 Lo dices por el CEO de este sitio?
ombresaco #15 ombresaco
#14 No especialmente, pero probablemente ocurra
#9 DatosOMientes
#3 Las normas son para los subordinados. A tu perro le prohíbes salir de casa por su cuenta, pero tú sales cuando te apetece.
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#2 Lo más curioso es que no ha salido ni una sola imagen actual de los portaviones. Y eso que estoy bastante seguro que es muy difícil, por no decir imposible, que lo tocasen.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Sencillo, no quieren que veas que Irán puede golpear y bien duro. De momento no están atacando los pozos...pero como sigan así. Y evidentemente harán bien.
#6 marcotolo
por que desmontan la propaganda para gilipollas de los agresores
a69 #13 a69
Quién iba a pensar que en una dictadura del golfo te prohíban publicar fotografías?
#10 BloodStar
En general, publicar dónde caen las bombas es dar información sobre la precisión de las mismas al que las dispara. Con lo que estás ayudando a corregir el tiro.
#12 k3ym4n
#10 que los satélites no hacen eso ya ?
#16 BloodStar
#12 Si los tienes y tienen resolución suficiente, sí.

Pero no todo el mundo es EEUU o China.
