·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10724
clics
Llegó el bloqueo de la liga a Menéame
5623
clics
Epstein decía que si Trump se ve arrinconado bombardearía Irán
3362
clics
ROSALÍA - Berghain (Live at The BRIT Awards 2026) ft. Björk
4098
clics
Mapas y vídeos del ataque militar de Israel y Estados Unidos y la respuesta de Irán
2950
clics
Catástrofe ambiental sin precedentes: el hundimiento de múltiples petroleros crea una marea negra decenas de veces superior a la del Prestige
más votadas
382
Pedro Sánchez vuelve a mostrarse como la única voz discordante en el gabinete de crisis de la UE sobre Oriente Medio tras el ataque a Irán
430
La UE pide a Irán que frene su ofensiva y respete el derecho internacional sin mencionar los ataques de Estados Unidos e Israel
251
Tom Morello reivindica a los Judas Priest con un documental: “Qué bien hablar de tu banda favorita y luchar contra el fascismo a la vez”
449
Fuerzas estadounidenses e israelíes atacan el Hospital Gandhi en Teherán
237
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
59
clics
Por qué podrías enfrentarte a consecuencias legales por publicar imágenes de ataques en Oriente Medio (EN)
Las redes sociales se han inundado de imágenes de influencers y turistas en Oriente Medio que muestran cómo se interceptan los ataques de represalia iraníes en toda la región.
|
etiquetas
:
irán
,
sionismo
,
guerra
,
eeuu
9
1
0
K
128
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
1
0
K
128
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
ombresaco
Authorities have restrictions around sharing such images for security purposes and to prevent the spread of fake news.
quién iba a imaginar que lla legislación para prevenir fake news se podría utilizar para censurar.
13
K
160
#3
pirat
#2
Los angloyankis son muy de imponernos normas a los demás que no dudan en saltarse cuando les conviene.
5
K
75
#5
ombresaco
#3
Prácticamente todos los que hacen las normas no dudan en saltárselas cuando les conviene.
0
K
12
#7
pirat
*
#5
Los anglos son más vehementes exigiendo a los demás el cumplimiento de "sus" normas...
Exigen jugar con su balón para impedirte continuar a medio partido...
0
K
9
#8
ombresaco
*
#7
porque tienen más poder.
Quiero decir, que no es intrínseco al angloyankismo, sino intrínseco al poder.
0
K
12
#11
pirat
#9
#8
La impronta por acomplejamiento.
0
K
9
#14
manbobi
#5
Lo dices por el CEO de este sitio?
0
K
12
#15
ombresaco
#14
No especialmente, pero probablemente ocurra
0
K
12
#9
DatosOMientes
#3
Las normas son para los subordinados. A tu perro le prohíbes salir de casa por su cuenta, pero tú sales cuando te apetece.
1
K
24
#4
cenutrios_unidos
#2
Lo más curioso es que no ha salido ni una sola imagen actual de los portaviones. Y eso que estoy bastante seguro que es muy difícil, por no decir imposible, que lo tocasen.
0
K
12
#1
cenutrios_unidos
Sencillo, no quieren que veas que Irán puede golpear y bien duro. De momento no están atacando los pozos...pero como sigan así. Y evidentemente harán bien.
5
K
65
#6
marcotolo
por que desmontan la propaganda para gilipollas de los agresores
3
K
44
#13
a69
Quién iba a pensar que en una dictadura del golfo te prohíban publicar fotografías?
0
K
10
#10
BloodStar
En general, publicar dónde caen las bombas es dar información sobre la precisión de las mismas al que las dispara. Con lo que estás ayudando a corregir el tiro.
0
K
6
#12
k3ym4n
#10
que los satélites no hacen eso ya ?
1
K
27
#16
BloodStar
#12
Si los tienes y tienen resolución suficiente, sí.
Pero no todo el mundo es EEUU o China.
0
K
6
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
quién iba a imaginar que lla legislación para prevenir fake news se podría utilizar para censurar.
Exigen jugar con su balón para impedirte continuar a medio partido...
Quiero decir, que no es intrínseco al angloyankismo, sino intrínseco al poder.
Pero no todo el mundo es EEUU o China.