¿Podría ser Oracle la primera víctima del pinchazo de la burbuja de IA?

La ambición tecnológica, cuando se desconecta de la solvencia financiera, suele acabar mal. En Michigan, los planos de un colosal centro de datos de Oracle permanecen inactivos, simbolizando una promesa de liderazgo en inteligencia artificial que hoy se ve empañada por la incertidumbre. Lo que se proyectó como una infraestructura de 10.000 millones de dólares para albergar la potencia computacional necesaria para modelos de IA generativa y servicios en la nube, se ha transformado en un testimonio de la vulnerabilidad del sector ante la volatili

tul #1 tul
juraria que cada año gasta mas en financiar su equipo de vela
Asimismov #3 Asimismov
#1 así nos van a dejar a nosotros, a los velas y alguno ni eso.
tul #4 tul
#3 para la mayoria ni velas, ni yesca xD
#8 sisi
#1 Simpre se ha dicho que Oracle solo dos cosas medianamente decentes: el gestor de base de datos y el barco. Y lo de la base de datos algunos lo cuestionan.
#2 fofa
las víctimas son siempre lo de abajo...
rojo_separatista #6 rojo_separatista *
El pinchazo número 500 de la burbuja de la IA en lo que va de semana. No está mal.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Oracle es un gigante con pies de barro, la nueva IBM, un agujero negro donde quien cae en sus productos no sale ... Por eso desde hace años muchas empresas intentan evitar sus productos.
#7 elyari
#5 Coincido contigo en parte. Pero lo de que "intenten evitar sus productos" no lo veo. A niveles importantes, empresas con facturación realmente grande y volúmenes de datos enormes, Oracle tiene todo el sentido del mundo y lo siguen implementando. Una cosa es la empresa, otra es el producto que llevan ofreciendo hace ya casi 50, siempre adelantado a todos los productos similares. Es caro de cojones, seguro, pero para esas empresas vale la pena. Y conozco de lo que hablo, no de oídas, curro hace 15 años como DBA con SQL, Postgresql y mySQL.
