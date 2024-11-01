edición general
1 meneos
7 clics

¿Podría prohibir España el tabaco a toda una generación?

La estrategia del Reino Unido resuena en el país. Veinte años después de la ley antitabaco se abre el debate sobre restringir libertades a mayores de edad

| etiquetas: españa , tabaco , prohibir
1 0 0 K 10 actualidad
4 comentarios
1 0 0 K 10 actualidad
Cuñado #4 Cuñado *
Para los que no entienden la diferencia entre el condiconal epistémico y el especulativo (que son legión en Menéame), éste es un buen ejemplo del segundo. Un #podríame en toda regla. Un "podría o no" basado en la mera especulación y sin ningún tipo de inferencia factual.
1 K 19
manzitor #2 manzitor
Pues creo que es el momento. Al Estado le saldría rentable pese a lo que recauda en impuestos, vía sanitaria
0 K 11
#1 DotorMaster
A mí, que prohíban o no el tabaco, me da igual. Pero la típica persona que se acaba de fumar un cigarro y te tira el aliento debería ser condenada a prisión.
0 K 10
pingON #3 pingON
puede y debe
0 K 10

menéame