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¿Podría prohibir España el tabaco a toda una generación?
La estrategia del Reino Unido resuena en el país. Veinte años después de la ley antitabaco se abre el debate sobre restringir libertades a mayores de edad
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#4
Cuñado
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Para los que no entienden la diferencia entre el condiconal epistémico y el especulativo (que son legión en Menéame), éste es un buen ejemplo del segundo. Un
#podríame
en toda regla. Un "podría o no" basado en la mera especulación y sin ningún tipo de inferencia factual.
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#2
manzitor
Pues creo que es el momento. Al Estado le saldría rentable pese a lo que recauda en impuestos, vía sanitaria
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#1
DotorMaster
A mí, que prohíban o no el tabaco, me da igual. Pero la típica persona que se acaba de fumar un cigarro y te tira el aliento debería ser condenada a prisión.
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#3
pingON
puede y debe
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