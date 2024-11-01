¿Podremos reproducirnos en el espacio? Un estudio urge a crear directrices éticas ante la colonización espacial

Una investigación publicada en 'Reproductive Biomedicine Online' analiza los riesgos de la radiación y la microgravedad en la salud reproductiva humana. Ante el avance de misiones a Marte y la Luna, los científicos advierten que es urgente establecer un marco ético y biológico para la reproducción fuera de la Tierra
Moscas de la fruta
Ratones
Esos bichos se han reproducido exitosamente en el espacio y sin consecuencias para las crias.
Los humanos lo haremos, tiempo al tiempo.