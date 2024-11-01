edición general
¿Podremos reproducirnos en el espacio? Un estudio urge a crear directrices éticas ante la colonización espacial

Una investigación publicada en 'Reproductive Biomedicine Online' analiza los riesgos de la radiación y la microgravedad en la salud reproductiva humana. Ante el avance de misiones a Marte y la Luna, los científicos advierten que es urgente establecer un marco ético y biológico para la reproducción fuera de la Tierra

Pacman #1 Pacman
Tardigrados
Moscas de la fruta
Ratones

Esos bichos se han reproducido exitosamente en el espacio y sin consecuencias para las crias.
Los humanos lo haremos, tiempo al tiempo.
gordolaya #2 gordolaya
No se, yo veo ahí un problema de tracción.... en la cama son imprescindibles los calcetines con suela de goma, en el espacio lo veo más complicado....
Pacman #5 Pacman
#2 Correas y quizas poleas
gordolaya #7 gordolaya
#5 Go to #6
lonnegan #3 lonnegan *
#2 el problema es la gestación, la tracción se consigue con velcro (del real, no del otro...)
gordolaya #6 gordolaya
#3 Creo que no pillaste la ironía.
#4 minossabe
Yo veo base jurídica para que el hijo/a de los que se reproduzcan en el espacio demanden a los progenitores por engendrarle en un ambiente hostil.
Herumel #8 Herumel
Curioso que preguntemos por la ética cuando los que gobiernan nunca tienen ninguna, gracias Trump, Musk, Bezos, Epstein, etc...
#9 Equidislate
Cuando la tecnología va muy por delante de la legislación, sin hablar ya de ética o valores, se pueden cometer las mayores aberraciones. Es el precio que tiene despreciar las humanidades en nuestra sociedad. ¿Pero que valores humanos o moral puede tener, o se le puede exigir por ejemplo a la empresa marciana de Musk, si este bicho no los tiene en la Tierra?.
