Podemos modificar el cerebro (y la salud mental) usando luces que parpadean

La estimulación luminosa intermitente consiste en exponer al observador a una luz que parpadea a una frecuencia determinada. Mientras tanto, se mide la actividad cerebral mediante electroencefalografía (EEG) y es comparada con la actividad en condiciones normales. Si durante la estimulación, se observa una respuesta conocida como potenciales evocados visuales, entendemos que ha habido una respuesta en la corteza cerebral a través del sistema visual debida al estímulo parpadeante: una mayor respuesta implica mayor excitabilidad.

MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Terapia Ludovico a la vista.
3 K 44
#4 Celsar
#1 A mis drugos les va a estallar la golova
1 K 22
The_Ignorator #5 The_Ignorator
#1 Bah, el método Osiris y Apis ya era mainstream antes de que el método Ludovico se pusiera de moda  media
0 K 10
Tontolculo #2 Tontolculo
Por eso los de los BMW no usan los intermitentes, para no cambiar
0 K 10
Supercinexin #3 Supercinexin
Putos podemitas... ¡así consiguieron que les votara!
0 K 18

